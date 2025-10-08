Los entrenadores en el Watford inglés no duran demasiado. Lo dicen las cifras que indican que en cinco años el club llegó a tener 11 directores técnicos, entre ellos, el último en irse: el uruguayo Paulo Pezzolano. Estaba a tres puntos de los puestos de playoffs en el Championship -segunda división del fútbol inglés-, con 12 unidades en la undécima colocación de la tabla. Venía en racha positiva, había sumado siete de los últimos nueve puntos.

“El Watford FC se complace en confirmar el regreso de Javi Gracía como entrenador tras la decisión de separarse de Paulo Pezzolano y su cuerpo técnico, a quienes agradecemos sinceramente su esfuerzo y compromiso durante su etapa al mando”, anunció en un comunicado.

Pezzolano, surgido como entrenador en Torque, con paso por Liverpool, Pachuca, Cruzeiro y Real Valladolid, había arribado en mayo de este año a la institución inglesa, había suplantado al exentrenador Tom Cleverley, y su sustituto es un viejo conocido de la casa, Javier García. Pezzolano dirigió apenas 10 partidos oficiales en total.

El día martes se le comunicó la decisión al uruguayo y su cuerpo técnico, cuando la directiva encabezada por el director ejecutivo del Watford, Scott Duxbury, y el propietario italiano Gino Pozzo, le transmitieron lo decidido por de algunas diferencias con el entrenador. En las últimas horas, tras el triunfo ante Hull City el pasado sábado, circuló un video con la arenga de Pezzolano que, apoyado en el traductor, dijo: “Felicitaciones. Hoy mostraron carácter. Jugaron muy bien y demostraron que el fútbol es simple. Ganaron de forma perfecta. Tenemos que estar todos juntos. Yo no vengo a ser amigo de nadie, pero vengo a sacar lo mejor de todos”.

Días después, en el empate frente al Portsmouth, el Papa sustituyó a los 35 minutos de juego a una de las figuras del equipo, Nestory Irankunda, quien manifestó visiblemente su desacuerdo, algo que también hizo saber la hinchada. “Él no parecía estar en forma, ya que no pudo recuperarse después de un esfuerzo. No queríamos correr riesgos con lesiones. Es muy joven y debe aprender a reaccionar diferente”, argumentó el entrenador en su momento.

Luego de su destitución, Pezzolano manifestó que “los resultados confirmaban que se estaba construyendo en la dirección correcta para alcanzar el objetivo de llegar este año a Premier League, con un plantel para lograrlo”. Luego agregó: “Quien me conoce sabe que, tanto dentro como fuera de la cancha, mis valores, principios y ética son inquebrantables. Trabajo y trabajaré siempre bajo estos códigos sin excepciones”.

Javier García, elegido para sustituír al entrenador uruguayo, tendrá su segundo pasaje por el club. Dos veces lo salvó del descenso y además clasificó a la final de la FA Cup por segunda vez en su historia. También dirigió al Valencia, Al Sadd y Leeds United.