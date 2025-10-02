En un momento no tan bueno en el campeonato uruguayo, los patablancas consiguieron un triunfazo y ahora enfrentarán a Racing de Sayago.

En un final vibrante, Plaza Colonia derrotó a Albion 1-0 por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay; de esta manera accedió a las semifinales de la copa más uruguaya de todas. El gol de Hebert Vergara, en el minuto 43 del segundo tiempo, abrió y cerró el marcador, no sin antes vivir un final al rojo vivo con un penal atajado por el guardameta de los colonienses, Guillermo Reyes, en los descuentos del partido.

El parque Juan Prandi de Colonia del Sacramento se presentó en excelentes condiciones para este encuentro, en el que se vieron las caras dos equipos con realidades muy distintas: el patablanca, en la zona peligrosa del descenso a la Segunda División, y el pionero, cerca de alcanzar un nuevo ascenso a la Primera División del fútbol uruguayo.

Así las cosas, el encuentro no tuvo grandes chances de gol, pero sí se vio un claro dominador de la pelota, que fue el equipo dirigido por Joaquín Boghossian. Pero aunque la institución pionera del fútbol uruguayo mantuvo el balón durante muchos minutos del encuentro, no generó peligro en el arco rival.

En el segundo tiempo las cosas no cambiaron demasiado. Sin embargo, se vio la mano del director técnico interino de Plaza Colonia, Luis Alberto Mena, que mandó al equipo a presionar más arriba para quitarle el balón a la zaga de Albion, que jugaba mucho con su arquero, Sebastián Jaume.

Recién a los 40 de la segunda parte, Carlos Airala, del equipo montevideano, tuvo un remate desde fuera del área que significó peligro. A los pocos minutos, y ya entrando en las últimas pelotas del partido, una jugada del lacazino Lucas Carrizo por la banda derecha culminó en la cabeza de Vergara para que este marcara el único gol del encuentro.

Todo parecía que culminaba de esta manera y que Plaza iba a aguantar la pelota lejos de su área, pero a los 48 minutos, una jugada confusa cerca del guardameta Reyes hizo que el árbitro del encuentro, Felipe Vikonis, pitara penal en favor de Albion. Maximiliano Burruzo se enfrentó al experimentado arquero que hoy defiende los colores de Plaza y tiró un penal muy cantado al palo izquierdo de Reyes, que atajó el balón, que luego del rebote fue despejado hacia el lateral.

Tras esta jugada, Vikonis marcó el final del partido y el Parque Prandi estalló de alegría, en un momento no tan cómodo para el equipo coloniense. Ahora Plaza se medirá en las semifinales ante Racing de Sayago, mientras que Peñarol enfrentará al ganador del partido de este jueves entre Defensor Sporting y Central Español.