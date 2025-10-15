Ambos tienen la posibilidad de ser finalistas del torneo por primera vez en su corta existencia.

La Copa AUF Uruguay se aproxima a su momento culminante con la última semifinal que enfrentará a Racing y Plaza Colonia, fijada para el jueves a las 21.00 en el estadio Campeones Olímpicos de Florida. El partido será una oportunidad histórica, ya que el ganador avanzará a la final del torneo por primera vez, donde pugnará por un premio no menor: clasificarse a la Copa Libertadores de América 2026.

Desde su creación, la Copa Uruguay ha estado dominada por Defensor Sporting, que ha ganado las tres ediciones anteriores del torneo. A lo largo de estos años, los finalistas han sido Torque, La Luz y Nacional, y por eso será la primera vez que tanto cerveceros como patablancas tengan la ocasión de ir por el título.

Racing llega a este encuentro tras una temporada irregular, en la que ha alternado buenos y malos resultados. Sin embargo, el equipo ha logrado sostenerse en los puestos de arriba, y hoy por hoy está cerca de conseguir un cupo en la Copa Sudamericana del próximo año, lo que podría ser un estímulo adicional para el plantel.

Por otro lado, Plaza Colonia transita una situación más compleja: busca mantenerse en Primera División. En estos momentos, los patablancas son uno de los dos cupos que se van al descenso; el restante es River Plate, que ya descendió. Plaza tiene un promedio de 0,970; por encima tiene a Miramar Misiones, prácticamente igual, 0,971, y la meta es pasar a uno de los que se están salvando, Wanderers, Cerro —ambos con 1,100— o Progreso —1,114—. Por eso, su coyuntura es compleja, más allá del carácter histórico que pueda tener llegar a la final.

Las entradas para el partido pueden comprarse en la web de la Asociación Uruguaya de Fútbol, auftickets.uy o en los RedPagos de todo el país. Los precios son similares para ambos equipos: 300 pesos para los socios, 400 pesos las entradas generales (menores hasta 12 años ingresarán gratis, siempre y cuando sean acompañados por un mayor). Además, el juego tendrá la televisación de Tenfield por cable y de Disney+ vía streaming.