El pionero tiene la posibilidad de ganar y saberse en Primera División para la temporada que viene.

La Segunda División Profesional va por la primera de las últimas cuatro fechas del campeonato. Como se sabe, los dos primeros lograrán ascender de forma directa, mientras que habrá un ascenso más para quien gane el playoffs que se jugará entre quienes queden del tercero al sexto de la tabla anual. En ese tren, hoy en día Albion y Central Español son quienes ocupan los dos primeros lugares. Albion, incluso, tiene la chance de subir este mismo fin de semana, siempre y cuando las matemáticas le favorezcan.

Contando esta fecha quedan 12 puntos en cuestión. El pionero es líder y le lleva 10 puntos a Colón y 12 a Atenas (ver tabla). Si gana, sube: la cuenta es clara, porque ninguno de sus perseguidores quedará sobre la línea de los 9 puntos de distancia. Si empata tendrá que ver lo que hagan sus rivales, porque si ninguno de ellos suma de a tres también subirá. Incluso perdiendo Albion puede subir: ese resultado, más derrota de Colón y no victoria de Atenas.

En la larga etapa que comenzará el viernes y se cerrará al domingo prácticamente a la medianoche, Albion jugará en el turno matutino del sábado contra La Luz (ver partidos). Es ampliamente favorito el pionero, ante un La Luz que está en serios problemas para mantenerse en la categoría.

El segundo, Central Español, precisamente será quien cierre la fecha, en su caso jugando contra Atenas, en el partidazo de la fecha por la ubicación en la tabla de los carolinos. Los palermitanos no tienen chances de subir directamente en esta fecha 23, pero jugarán con resultados vistos como para tener un panorama de cara a las tres fechas finales.

Colón tendrá un partido duro con Oriental, porque los lapacinos no están en zona de playoffs, pero una victoria los puede poner dentro. Los otros dos de destacada temporada, Deportivo Maldonado y Tacuarembó, jugarán de locales contra dos que están en la delgada línea roja del descenso: Artigas y Rampla Juniors. Los norteños visitarán al Depor en el Domingo Burgueño con la necesidad de ganar para mejorar, pero teniendo enfrente a un elenco fernandino que aspira al ascenso; los picapiedras irán al norte del país para, en el Goyenola, ver qué se pueden traer. Rampla está igual que La Luz en el promedio del descenso, y jugará con el resultado visto.

Fuente: AUF.

