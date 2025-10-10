Albion está a un paso del ascenso y del campeonato; Central no quiere perderle pisada y sólo restan tres fechas para definir los ascensos y descensos en la Segunda División Profesional.

Fénix se impuso 4 a 2 ante Tacuarembó en el Parque Capurro y mantiene sus chances de meterse en los playoffs. Tacuarembó, cada vez más lejos de los puestos de ascenso directo, todavía cuenta con su lugar asegurado en la definición por el tercer ascenso, por haber ganado el Torneo Competencia. El encuentro se resolvió con dos goles de Axel Pérez en el primer tiempo, donde una expulsión de Alexis Piegas en la visita marcó el rumbo de lo que sería el complemento.

El partido estuvo demorado por un traumatismo de cráneo sufrido por el futbolista de Fénix Sebastián Demarco. El primer gol llegó tras una habilitación de Juan Alvez y una gran definición de Pérez por encima del arquero; el segundo, tras un rebote luego de una destacada jugada de Gonzalo Vega, figura en el Ave. En el complemento, Tacuarembó fue en busca del empate y mostró una mejor versión que en la primera parte, pese a jugar con un hombre menos. Sin embargo, no logró anotar un gol tempranero que lo metiera en partido, y Christian Techera, a diez minutos del final, sentenció el encuentro a favor de los locales. Luis Machado descontó con un doblete sobre el final, solo para decorar el resultado.

Albion y Central Español ocupan actualmente los puestos de ascenso directo, pese a que ambos perdieron en la última fecha. Albion ha pospuesto su ascenso en varias oportunidades recientes, sin lograr la ventaja definitiva. El formato establece que los dos primeros equipos de la Tabla Anual ascenderán a Primera División, y el primero se consagrará campeón. El tercer ascenso, como es habitual, se definirá en los temidos playoffs en los que participarán los equipos que terminen tercero, cuarto, quinto y sexto en la Anual. Sin embargo, si Tacuarembó no logra entrar en ese grupo, ya que el ascenso directo ya quedó fuera de su alcance, igualmente ocupará un lugar en los playoffs por haber ganado el Torneo Competencia, y el equipo que finalice sexto quedará excluido.

El tercero se enfrentará al sexto, y el cuarto al quinto, en semifinales con partidos de ida y vuelta. Los ganadores disputarán una final, también a dos encuentros, para definir al tercer equipo que jugará en Primera División en 2026.

Pese a sus recientes tropiezos, Albion lidera la Anual con 57 puntos y mantiene intactas sus posibilidades de ascender y ser campeón. Central Español es escolta con 51, pero puede ser alcanzado por Colón y Atenas, que suman 48. Apenas un punto por debajo están Deportivo Maldonado y Tacuarembó, que perdió la oportunidad de acercarse.

Albion enfrentará a Rentistas en busca de consolidarse, aunque su rival también lucha por mantenerse en zona de playoffs. Luego, el Pionero cerrará el campeonato frente a Tacuarembó y Central, en un posible cruce decisivo por el título. El encuentro ante Rentistas será el domingo en el Franzini.

La fecha continuará mañana con el partido matutino entre Rampla Juniors, que pelea por no descender, y Central Español, en el Estadio Olímpico Pedro Arispe del Cerro. Central enfrentará en las dos fechas siguientes a Fénix -que aún sueña con entrar a los playoffs- y a Albion, que podría llegar como campeón.

El sábado, Deportivo Maldonado y Colón disputarán un partido clave en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado. También jugarán Uruguay Montevideo y La Luz, por puntos vitales. A Colón le resta enfrentar a Artigas y Cerrito, ambos comprometidos con el descenso. A Deportivo Maldonado le quedan el auriverde y el merengue de Aires Puros.

El domingo por la mañana, en el Atilio Paiva Olivera de Rivera, Artigas recibirá a Atenas en un duelo de objetivos opuestos: uno busca la permanencia, el otro aún tiene chances matemáticas de ascender de forma directa. Luego, Atenas se medirá ante Rampla y Fénix, dos equipos necesitados.

En la lucha por no descender, sabiendo que el último y el penúltimo de la Tabla Anual bajarán al amateurismo en 2026, los promedios indican que Artigas (0,793) y Rampla Juniors (0,966) están en zona de descenso directo. La Luz (1,033) y Cerrito (1,180) se ubican apenas por encima.

A Artigas le restan los duelos ante Atenas, Colón y Rampla. Rampla, por su parte, jugará ante Central Español, Atenas y Artigas. La Luz enfrentará a Uruguay Montevideo, Oriental y Deportivo Maldonado. Cerrito se jugará su permanencia ante Oriental, Deportivo Maldonado y Colón.

Este domingo, Cerrito y Oriental se enfrentarán en el Parque Maracaná, en un partido clave. La fecha se cerrará con el encuentro del Pionero, que quiere sellar el segundo ascenso de su historia, cuando reciba a Rentistas en el Parque Rodó.