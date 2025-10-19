Albion quedó cerca del título y lo peleará con Central Español, que a la vez definirá el segundo ascenso en la última fecha frente Atenas; Tacuarembó y Colón jugarán playoffs.

Atenas de San Carlos venció 1-0 a Rampla Juniors con gol del brasileño César Núnes de contragolpe sobre el final y mantuvo su chance de ascenso directo. Los de San Carlos permanecen a tres puntos de Central Español a falta de una fecha, deberán ganar y esperar una derrota del palermitano para ir a finales por el segundo boleto a primera división.

El picapiedra bajó deportivamente a la tercera categoría por primera vez en su historia. Si bien ya jugó en la C, incluso en este siglo, fue por deudas que lo llevaron a estar un tiempo sin competir. Con la llegada de una Sociedad Anónima Deportiva y muchos jugadores de renombre, el rojiverde se armó pensando en subir, pero, desde la derrota 8-0 en la primera fecha ante Colón, el año fue totalmente contrario a lo imaginado. Apenas sumó 28 puntos en 31 partidos. Hizo la escalera inversa, bajando consecutivamente en años seguidos.

Central a un paso de subir, Albion puso en peligro el título

Central Español le ganó 2-1 a Fénix el sábado de mañana en el Palermo. Los palermitanos quedaron a un punto de volver a primera mientras que los de Capurro se despidieron definitivamente de la chance de subir. Comenzó ganando la visita con tanto, en contra, de Guillermo Gandolfo, tras chilena de Facundo Milán; Jairo Villalpando lo empató en la última del primer tiempo con gran remate cruzado y Raúl Tarragona, de penal, colocó el gol del triunfo.

Albion perdió ante Tacuarembó 2-0 en el Goyenola. Los goles fueron de Juan Fagúndez y Matías Ferreira. El pionero, que está en bajada en lo futbolístico, puede perder hasta por un gol en la última fecha ante Central Español para ser campeón.

El resto de la fecha

La fecha se abrió el viernes con el triunfo de Uruguay Montevideo 3-1 sobre Rentistas en el complejo, en un resultado que le sirve al celeste pensando en el 2026. Áxel Perdomo, Maximiliano Lombardi y Sebastián Gularte convirtieron para los de Pueblo Victoria; Gonzalo Barreto había igualado transitoriamente para los bichos colorados.

Artigas, descendido, superó 2-0 a Colón, que deberá buscar el ascenso en playoffs. Los del norte disfrutaron los tantos de Nicolás Leites y de Laureano Troncoso, el último de penal.

Otro que quedó a punto de jugar playoffs fue Deportivo Maldonado, que le ganó 1-0 a Cerrito en el Maracaná con gol de Santiago Cartagena. Los fernandinos quedaron tres arriba de Oriental, con nueve goles más en la diferencia.

La Luz y Oriental de La Paz igualaron 1-1 en el Tróccoli. El merengue, con el resultado de Rampla, se salvó del descenso con gran sprint final, mientras que los celestes quedaron muy complicados en sus aspiraciones, pese a que mantienen chances matemáticas de alcanzar a Deportivo Maldonado. Tadeo Aguilar abrió la cuenta para los de Carlos Canobbio, y lo igualó Gastón Colman para los canarios.

Lo definido y lo que resta por definir

Albion ya subió, resta saber si será campeón. El segundo ascenso será entre Central Español y Atenas. El que no suba jugará playoffs junto a Colón, Tacuarembó y, casi seguro, Deportivo Maldonado. Los dos mejores ubicados de esos cuatro equipos, tendrán ventaja deportiva en el primer cruce.

Abajo está todo definido, descendieron al amateurismo Artigas y Rampla Juniors que, casualmente, se enfrentarán en la última fecha en el Olímpico.