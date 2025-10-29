En Maldonado y Tacuarembó arrancan las semifinales de ida de los playoffs, que definirán quién acompaña a Albion y a Central Español a Primera.

Este miércoles, la Mesa Ejecutiva de Segunda División comunicó los detalles para el inicio de la definición del tercer ascenso, la ansiada plaza por la que compiten Deportivo Maldonado, Colón, Tacuarembó y Atenas de San Carlos.

Las semifinales de ida se jugarán el sábado 8 de setiembre. Tempranito en la mañana esteña, a las 9.45, el Depor Maldonado recibirá a Colón en el Domingo Burgueño Miguel. En la noche, a las 20.30, la acción se traslada al norte, donde Tacuarembó, como local en el Estadio Raúl Goyenola, se medirá ante Atenas. Ambos partidos serán televisados, según informó la mesa.

Todavía restan por confirmar los detalles de las semifinales de vuelta, que se jugarán la semana siguiente, con Atenas recibiendo a Tacuarembó, también en el Campus de Maldonado —donde ofició como local en la temporada—, y el tricolor de Brazo Oriental ante el Depor en el Parque Palermo.

En caso de igualdad en puntos y en goles en la llave de semifinales, los finalistas se decidirán de acuerdo a su ubicación en la tabla anual. Cabe recordar entonces que por detrás de Albion y Central Español, que lograron el ascenso directo, en la anual se ubicaron, en este orden, Atenas, Colón, Deportivo Maldonado y Tacuarembó. Es por eso que Atenas y Colón definen como locales la semifinal.

La final, que ya tiene asegurado un equipo del interior en la disputa, se jugará en régimen ida y vuelta, también con el mejor ubicado en la anual con prioridad para definir de local, y alargue y penales en caso de igualdad.

Como antecedentes en el año, Atenas y Tacuarembó fueron ganadores de sus respectivas series en el Torneo Competencia que abrió la temporada, y se enfrentaron en la final en el Parque Palermo; los del norte ganaron por la mínima con gol de Guido Sosa. En la séptima fecha de ese torneo, por la serie B, Deportivo Maldonado le había ganado a Colón 2-0 en el Campus.

En la fase regular de la temporada, Colón y Deportivo Maldonado empataron sin goles en la primera rueda en el Parque Palermo, mientras que en la segunda rueda el conjunto capitalino se desquitó con victoria 2-0 de visita en el Campus. Atenas y Tacuarembó también quedaron parejos en la temporada regular, donde se alternaron triunfos por la mínima del equipo local en ambos choques.