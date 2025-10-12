En una fecha de muchas igualdades, donde se impusieron los 2-2, Progreso y Cerro sacaron diferencias en sus objetivos para el final de la temporada, en tanto que River Plate, ya descendido, se sacó la mufa; arriba no hubo variantes significativas.

Se fue una jornada más del Clausura, último módulo del año, y quedan por delante cuatro fechas. Si bien 12 puntos pueden parecer pocos como para que haya alguna sorpresa, tanto el Clausura como la tabla Anual están abiertas: Peñarol y Nacional empataron, pero sus perseguidores no sacaron provecho.

A propósito de Nacional, visitando a Danubio en el Mincheff de Lazaroff no pasó del 0-0. El tricolor tenía una buena chance de ponerse a tres de Peñarol en el Clausura, pero lejos estuvo de conseguirlo. La franja, que jugó prácticamente todo el segundo tiempo con un jugador de más, estuvo más claro de mitad de cancha hacia adelante, pero no pudo convertir y tampoco se fue conforme.

Progreso y Cerro con triunfos de primera división

Progreso le ganó una final a Plaza Colonia en el oeste con gol de Franco López en el inicio. El festejo fue grande por la importancia que marca el mojón de los tejanos, que sumaron su sexto partido en fila sin derrotas y, salvo una catástrofe, jugarán en 2026 en primera. Incluso ahora se ilusionan con un lugar en Copa Sudamericana. Plaza depende de un milagro y deberá sumar, como mínimo, siete puntos en las cuatro fechas que quedan para meterse en la pelea.

El concepto es similar para Cerro, que en la tabla del descenso está igual que Wanderers y uno abajo del gaucho. La matemática no dice lo que marcan las sensaciones: está virtualmente salvado. En la noche sabatina del Tróccoli, que tuvo apagón incluido, venció 1-0 a un apático Defensor Sporting con solitario tanto de Juan Pablo Álvarez en un trámite que invitaba a la igualdad sin goles.

River Plate, despojado de toda presión, le ganó 2-1 a Juventud de Las Piedras en el Parque Artigas. Rodrigo Pollero con buen cabezazo puso el primero y Agustín Vera el segundo con remate certero. Los pedrenses, que desperdiciaron una chance inmejorable de volver al tercer lugar de la anual, descontaron con un pelotazo de Federico Barrandeguy que se le escapó del control a Damián Frascarelli en una imagen que, seguramente, recorrerá los bloopers de los programas especiales de fin de año.

A puro empate 2-2

Peñarol rescató un punto ante Miramar Misiones luego de estar dos goles abajo. Los cebritas se pusieron en ventaja con tantos de Dennis Olivera y Sebastián Da Silva, pero el doblete de Matías Arezo fue suficiente para sacar la igualdad. Los de Diego Aguirre complicaron su tranquilidad en el Clausura y prácticamente se despidieron de la anual.

Montevideo City Torque, con resultados vistos, también perdió una buena chance al igualar con Wanderers. Los cuatro goles fueron en el segundo tiempo, Walter Núñez y Francisco Cerro, en contra, para los de Marcelo Méndez, mientras que Bruno Veglio y Pablo Lima anotaron para los bohemios, que lo empataron de penal y en la hora, jugando con uno menos. Los ciudadanos desperdiciaron varias chances de liquidarlo de contragolpe y terminaron pagando carísimo los puntos perdidos para sus objetivos.

La igualdad entre Cerro Largo y Boston River no le sirvió a ninguno de los dos. Los arachanes ganaban con goles de Maximiliano Añasco y Alan Di Pippa, pero Agustín Anello llegó desde el banco y puso el doblete para igualarlo. El sastre, con el envión, pudo ganarlo en el segundo tiempo.

El póker lo completan Liverpool y Racing. Los de Joaquín Papa tuvieron la peor producción del año en el primer tiempo y los de Sayago aprovecharon con goles de Iván Manzur y Agustín Cayetano, en contra; en la recta final las figuras Nicolás Vallejo y Abel Hernández lo empataron para los negriazules, que permanecen terceros en la anual.

