Rodrigo Salazar fue el último en llegar a Malasia para completar el plantel celeste.

Se vienen los amistosos de Uruguay en Malasia con intenciones de evaluar jugadores y subir en el ranking FIFA. El viernes a las 9.45 la celeste enfrentará a República Dominicana, mientras que el lunes, a la misma hora, el encuentro será contra el mundialista Uzbekistán.

Rodrigo Salazar fue el último en incorporarse al plantel y ahora Marcelo Bielsa tiene a los 17 jugadores a disposición en Kuala Lumpur para preparar los dos encuentros amistosos. Son futbolistas que han tenido poca participación durante el ciclo del rosarino y que en estos encuentros se juegan gran parte de su chance de integrar la nómina final para jugar el Mundial 2026.

Son pocos días de trabajo y los integrantes del plantel se fueron sumando en distintos momentos, por lo que los entrenamientos hasta ahora han sido para emparejar las cargas y que el entrenador vaya trasladando su día.

Algunas cosas se van perfilando

Una de ellas es que Santiago Bueno tiene grandes chances de ser el capitán en estos partidos; ya usó la cinta en selecciones juveniles de la celeste. Eso lo lleva a ser número puesto en la zaga, la duda está en si lo acompaña Nicolás Marichal o se dará el debut de Santiago Mouriño.

El último entrenamiento del miércoles será clave para determinar la oncena definitiva para el primer partido, pero ya se maneja un probable equipo para enfrentar a República Dominicana.

Marcelo Bielsa colocaría a Franco Israel; José Luis Rodríguez, Santiago Mouriño o Nicolás Marichal, Santiago Bueno, Marcelo Saracchi; Emiliano Martínez, Nicolás Fonseca, Rodrigo Zalazar; Kevin Amaro, Facundo Torres y Federico Viñas.