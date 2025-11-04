La Mesa Ejecutiva fijó los detalles de la fecha 15.

La Mesa Ejecutiva de la AUF comunicó ayer los detalles para la última fecha del Torneo Clausura, que se jugará entre el viernes y el domingo. El cierre de la fecha tendrá tres partidos simultáneos, en los que se definen los últimos detalles que faltan de cara a la definición del campeonato uruguayo 2025.

Nacional lidera la tabla Anual, 3 puntos por encima de Peñarol, por lo que le basta con sumar para coronarse como el mejor del año y obtener su lugar en las finales. En caso de que pierda el tricolor, el carbonero necesita sumar de a tres para igualar la tabla y forzar una final por la Anual. Ambos jugarán el domingo a las 16.30; Defensor Sporting recibe a Nacional en el Franzini, mientras que Montevideo City Torque jugará ante Peñarol en el Parque Viera.

En el Franzini, además, Defensor se juega su clasificación a la Copa Libertadores 2026. El violeta, con 60 puntos, se ubica en la quinta posición de la tabla Anual, igualado con Juventud, pero con peor saldo de goles. Es por eso que el duelo entre Juventud y Progreso, en el Parque Artigas de Las Piedras, se juega a la misma hora para definir el cupo Uruguay 4 en la próxima Libertadores.

Con el descenso de Plaza Colonia, certificado ayer en la penúltima fecha, el resto de los partidos se juegan para cumplir con el calendario. Con la única salvedad –quizá– de la última plaza de clasificación a la Copa Sudamericana. Cerro Largo, que el viernes de tardecita recibe a Liverpool en el Ubilla, puede alcanzar a Montevideo City Torque en ese octavo puesto de la anual, si los ciudadanos pierden con Peñarol. Pero al arachán no le alcanza con eso, sino que tiene que descontar el saldo de goles, donde Torque le lleva 7 de ventaja.

La fecha se abre el viernes de tarde en el Parque Palermo, donde Miramar Misiones recibe a Racing. El sábado de tarde juegan Danubio-Plaza en Jardines, y después Wanderers-River Plate en el Viera. El domingo de mañana, previo a la definición del torneo, Cerro recibe en el Tróccoli a Boston River.