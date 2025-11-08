Con viento y lluvia en Melo, y con un increíble gol de arco a arco, el arachán venció a un Liverpool con la cabeza ya puesta en la semifinal del Uruguayo; además, Racing le ganó 2-0 a Miramar Misiones para despedirlo de Primera.

Con dos partidos se puso en marcha este viernes la última fecha del Clausura, que tendrá sus principales definiciones en la tarde del domingo.

A primera hora, Racing le ganó 2-0 al ya descendido Miramar Misiones, en un partido sin nada importante en juego. La escuelita de Sayago, con su clasificación a Copa Sudamericana ya asegurada de antemano, la tuvo fácil desde el arranque, porque no iban ni cinco minutos cuando se fue expulsado Axel Pandiani en el cebrita. El hijo del Rifle disputó una pelota que le quedó alta, y le puso la plancha en la rodilla al rival. No fue un golpe directo sino de refilón, y quizá se podría haber solucionado con una amarilla, por ser una de las primeras incidencias del juego; así lo resolvió inicialmente el árbitro Kevin Fontes, pero el VAR lo convocó y tras revisión en el monitor cambió su decisión.

Minutos más tarde, a los diez, Racing empezó a encaminar su victoria. Esteban da Silva, uno de los mejores del partido, superó a su marcador, que calculó mal un pique tras un saque lateral, y se fue expreso por la banda izquierda. Antes del cruce del defensor que venía a cerrar, definió con una sutil cachetada de derecha para ponerla contra el palo. Ya en el segundo tiempo, Da Silva protagonizó una jugada similar, le ganó la espalda a la defensa y cuando se preparaba para definir lo bajaron dentro del área. Penal claro que cambió por gol Facundo González, para poner las cifras definitivas.

El segundo duelo de la jornada fue en el Ubilla de Melo, donde Cerro Largo recibió a Liverpool. Fue un partido marcado por las condiciones climáticas, con lluvia torrencial durante gran parte de los 90 minutos y ráfagas de viento que afectaron el desarrollo del juego. Sobre la media hora de partido, el argentino Lucas Suárez, lateral izquierdo de Liverpool, perdió en salida una pelota que se le frenó en el césped mojado. El arachán recuperó y la movió hacia el medio. Al borde del área recibió el capitán, Sebastián Assis, que aprovechó que su compañero subía por la banda para distraer, enganchó hacia el medio y sacó un derechazo sutil, a colocar, que se metió manso cerca del ángulo sin que el arquero Lentinelly pudiera hacer otra cosa más que mirar. Golazo.

Pero lo mejor del arachán vendría a poco de empezado el complemento, y otra vez con algo de incidencia climática. Porque el arquero Gino Santilli hizo el tradicional saque de volea, para mandarla bien lejos a campo rival, y un defensor negriazul calculó mal. La pelota picó y se volvió a elevar con velocidad para sorprender a Lentinelly, que otra vez veía cómo el balón pasaba lejos de su alcance para inflar la red a sus espaldas. Uno de los goles del campeonato.

Con el 2-0, el partido ya parecía cerrado, aunque Liverpool tuvo algunas para descontar, y Cerro Largo algunos contragolpes para aumentar diferencias, pero con el campo cada vez más castigado por el agua. El equipo de la Cuchilla llegó ya con la mira puesta en la semifinal frente a Peñarol, y como prueba de esto cabe mencionar que Joaquín Papa hizo un triple cambio en el medio del primer tiempo, para sacar a todos sus jugadores con amarilla.

Cerro Largo, por su parte, igualó en la anual a Montevideo City Torque, el último en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2026. No aprovechó el arachán las chances de hacer más goles, por lo que deberá esperar una mano de Peñarol el domingo para descontar la diferencia de cinco tantos que ahora lo separan de ese soñado octavo puesto.