Agustín Miranda, de Cerro y Nicolás Rodríguez, de Nacional, el 1º de noviembre en el estadio Centenario.

Con un jugador menos en cancha, el villero igualó con el tricolor y aún tiene esperanzas de meterse en la Copa Sudamericana.

Con una tarde noche primaveral, el estadio Centenario recibió por la decimocuarta fecha del torneo Clausura a un equipo cerrense animado por la racha de tres victorias al hilo y a un tricolor con el debut de Jadson Viera en la dirección técnica.

El primer tiempo tuvo por momentos falta de intensidad futbolística. En los primeros minutos, los equipos no tuvieron llegadas a las áreas chicas, ya que el juego se desarrolló mayoritariamente por zona de volantes. Las llegadas que hubo fueron pocas, sin generar peligro y con los defensores bien posicionados.

Cerro se destacó desde el primer momento: demostró intensidad, presionando por la mitad de la cancha y cortándole el circuito de juego a Nacional, con claridad en la idea futbolística.

Nacional tuvo ciertas llegadas por las bandas, pero le costó poder concluir las jugadas en el área chica y tuvo individualidades que no pudieron superar al sector defensivo del rival.

Alejo Macelli, de Cerro y Nicolás López, de Nacional, el 1 de noviembre en el estadio Centenario. Foto: Alessandro Maradei

A los pocos minutos del comienzo de la segunda parte, los equipos demostraron un poco más de intensidad. El tricolor tuvo una oportunidad con Maxi Gómez, quien intentó rematar por lo bajo para Nicolás Lodeiro, pero sin éxito alguno.

Después apareció el conjunto de Cerro para generar la primera jugada de peligro, que Diego Romero sacó en la línea. Aún así, de manera consecutiva, el equipo villero no cesó su ataque y apareció con un remate intenso de media distancia por parte de Enzo Larrosa que Luis Mejía retuvo con claridad, llevándose los halagos en el tricolor.

Disconforme con el ritmo del juego, el debutante técnico Jadson Viera optó por los ingresos de Nicolás Diente López y Rómulo Otero, quienes le aportaron cierta llegada e intensidad al encuentro.

Con varios intentos, Nacional fue otro en el sector ofensivo y puso contra las cuerdas a Cerro por reiterados momentos. Tan así, que pasados los 70 minutos del encuentro, Iván Valenzuela es expulsado por Andrés Matonte por una plancha ante Luciano Boggio.

Aún así, con un jugador de menos, Cerro no se achicó y se reforzó a nivel defensivo. Contó en el arco con la presencia de Renzo Bacchia, quien tuvo claridad en los ataques tricolores.

Santiago Paiva, de Cerro y Diego Romero, de Nacional, el sábado 1 de noviembre en el estadio Centenario. Foto: Alessandro Maradei

Para la última fecha del torneo Clausura, Cerro se enfrenta ante Boston River en el estadio Luis Troccoli.

Nacional por su parte, cierra el torneo ante Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini.