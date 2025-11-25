Mathías Olivera celebra el segundo gol del Nápoli ante el Qarabağ de Azerbaiyán, el 25 de noviembre, en el estadio Diego Armando Maradona.

Perdieron Lucas Torreira, Santiago Mouriño y Ronald Araújo, que además se fue expulsado; el Bayer Leverkusen dio la nota al vencer al Manchester City de visitante.

Nueve partidos propuso la intensa tarde de Champions League, con malos resultados para los jugadores uruguayos. El único que ganó fue Mathías Olivera, titular como carrilero por izquierda en el Nápoli que superó 2-0 en Italia al Qarabağ de Azerbaiyán, en la jornada que hizo fecha del fallecimiento de Diego Armando Maradona.

El día arrancó complicada para los futbolistas de Uruguay, Galatasaray, de Lucas Torreira, cayó de locatario ante el humilde Union Saint-Gilloise, de Bélgica. El volante jugó todo el encuentro y fue amonestado.

Villarreal, que tuvo a Santiago Mouriño 83 minutos en cancha, fue goleado 4-0 por Borussia Dortmund. El primer gol en los descuentos antes del descanso y la expulsión del argentino Juan Foyth en el inicio del complemento fueron dos golpazos para el submarino amarillo que no salió a flote en Alemania.

Barcelona sucumbió en Inglaterra al caer 3-0 frente al Chelsea. Ronald Araújo fue expulsado por doble amonestación a los 44 minutos del encuentro. El Manchester City de Pep Guardiola salvó a los blaugranas del premio a la decepción de la tarde; los ingleses perdieron como locales 2-0 ante Bayer Leverkusen y siguen desarrollando una temporada con más dudas que certezas.

En el resto de los encuentros de la jornada, Benfica le ganó 2-0 de visitante a Ajax -que todavía no sumó en cinco encuentros-, Juventus superó en la hora a Bodø/Glimt de visitante con tanto agónico del canadiense Jonathan David, Marsella derrotó 2-1 a Newcastle y Slavia Praga igualó 0-0 con Athletic de Bilbao.