Hinchas de Nacional llegando al estadio Campeón del Siglo para el clásico del Torneo Apertura. (Archivo, mayo de 2019)

Hinchas tricolores podrán ingresar al Gran Parque Central a partir de 13.30. A pesar de las posibles lluvias, no se permite el ingreso de paraguas.

El Ministerio del Interior presentó este viernes el operativo de seguridad para la segunda final clásica de la Liga AUF Uruguaya. El partido, que se disputará el domingo desde las 16.30 entre Nacional y Peñarol, en el Gran Parque Central, será con exclusividad de hinchas locales. El público tricolor podrá ingresar desde las 13.30, pero con algunas restricciones.

Participarán 877 efectivos policiales que incluyen unidades de las Direcciones Nacionales de Guardia Republicana, Investigaciones, Policía Caminera, Educación Policial, Bomberos, Policía Científica, Centro de Comando Unificado, Fiscalización de Empresas, Aviación Policial y las Jefaturas de Policía de Canelones, Colonia, Flores, Florida, Lavalleja, Montevideo y San José.

Kerman Da Rosa, jefe del Estado Mayor General de la Dirección de la Policía Nacional, expresó que el operativo ya dio inicio el miércoles 26 de noviembre, con patrullajes preventivos en los alrededores del Parque Central. El día del partido clásico el operativo comenzará a las 6.00. Formalmente, establecen el inicio del operativo para las 12.30, con el establecimiento de vallados y zonas de exclusión vehicular. El perímetro abarca las calles 8 de Octubre, Estero Bellaco, Monte Caseros y Pedro Olmida.

Doble control de acceso

El operativo además dispone de un doble control de acceso. Un primer anillo de control previo a las puertas del estadio, “donde se verificará entrada, documentación y se utilizarán cámaras de reconocimiento facial para impedir el ingreso de personas con acceso restringido”, informaron. En el segundo anillo, se realizará un nuevo control de entradas, documentos y reconocimiento facial.

La Policía Nacional recomendó llegar “con antelación para evitar aglomeraciones en los accesos y favorecer el ingreso ordenado y seguro”. Se proveen también operativos ante eventuales festejos posteriores al partido. Equipos caninos K9 de la Guardia Republicana inspeccionarán todo el estadio para garantizar la seguridad del recinto.

Al escenario se permitirá el ingreso con:

• Radios portátiles con pilas chicas (AA o AAA). • Bombos, tambores o redoblantes con lonja transparente, según coordinación previa. • Banderas de hasta 2 x 1 metro. • Termo y mate. • Carteras, bandoleras, mochilas, bolsos chicos y riñoneras.

No se permitirá el ingreso con:

• Fuegos artificiales, bengalas, papel picado, serpentina o cualquier tipo de pirotecnia. • Bebidas alcohólicas. • Objetos ofensivos o que puedan utilizarse como armas. • Material racista, xenófobo o político que incite a la violencia. • Objetos peligrosos, inflamables o que representen riesgo para la salud. • Animales (salvo de asistencia para personas con discapacidad). • Paraguas.