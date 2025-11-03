Peñarol levantó la copa, Racing selló su lugar en Copa Sudamericana mientras que Montevideo City Torque quedó 99% adentro; Liverpool irá a Copa Libertadores como Uruguay 3, como mínimo, y Juventud de Las Piedras quedó momentáneamente en Uruguay 4.

La penúltima fecha del Clausura dejó resultados importantes y definiciones en la temporada. Muchas cosas que estaban en disputa quedaron cerradas, otras luchas siguen abiertas para la última etapa. Además, el lunes hay un encuentro clave que puede definir el último descenso y sellar la clasificación de Montevideo City Torque a Copa Sudamericana.

Por arriba

Peñarol se coronó campeón del Clausura al vencer 2-1 a Defensor Sporting con doblete de Lucas Hernández. El carbonero dio vuelta un partido donde recibió un gol muy rápido. Sin jugar bien, logró el objetivo de meterse en la definición del campeonato uruguayo. De yapa, sigue con chances en la clasificación del año.

Nacional desperdició una nueva chance de cerrar la tabla anual al empatar 0-0 con Cerro en el estadio Centenario. El debut de Jadson Viera no cambió la performance en el tricolor que, de los últimos seis encuentros, igualó en cuatro sin goles. El punto tampoco le sirvió al albiceleste, que quedó sin chances de Copa Sudamericana, aunque sumó una unidad más para la permanencia del próximo año. El bolso debe sumar en la última fecha para coronarse.

Liverpool se bajó de la chance de pelear por el Clausura al perder 1-0 con Juventud en Belvedere, en lo que pudo ser el último partido del escenario negriazul, que será remodelado en 2026. Mateo Izaguirre hizo el único tanto para los pedrenses, que igualaron a Defensor Sporting en puntos en la anual, pero tienen mejor saldo de goles y por eso, al momento, se ubican como Uruguay 4 en la clasificación a Copa Libertadores.

Wanderers y un punto sufrido que le sirve, Progreso ya no depende de sí mismo

Wanderers sacó un punto heroico por la forma al empatar 2-2 con Boston River en el Parque Viera. El sastre, que tenía chances de pelear por el Clausura, iba dos goles arriba gracias al doblete de Felipe Avenatti, en ambas ocasiones asistido por Baltasar Barcia, que jugó un partidazo. El bohemio parecía que iba hacia el abismo, pero un gol de Nicolás Queiroz levantó al equipo, que empujó y encontró la igualdad por intermedio de Leandro Zazpe sobre el final. Si bien ya son nueve encuentros sin ganar para los de Daniel Carreño, al sumar obligan a dos triunfos de Plaza Colonia para pasarlo. Además, están arriba de Progreso y dependiendo de sí mismos para quedarse en primera.

Justamente, el gaucho, perdió 5-0 con Montevideo City Torque en el Paladino, llegó a tres derrotas en fila y necesita de otros resultados. El ciudadano goleó con hattrick de José Neris, el primero de Esteban Obregon y el último de Nahuel da Silva, casualmente formado en la institución tejana. Los de Marcelo Méndez están prácticamente adentro de la Sudamericana, ya que le llevan seis puntos y nueve goles de ventaja a Cerro Largo.

El lunes a las 19.00 se cerrará la fecha con el partidazo entre Plaza Colonia y los arachanes. Los locatarios, si pierden, descienden, pero, si ganan, quedan a un triunfo de la permanencia. El empate los mantiene a la espera de una nueva derrota de Progreso. A los de Melo solamente les sirve el triunfo y, si es por goleada, mejor.

Tachando cruces

River Plate y Miramar Misiones, ya descendidos, repartieron puntos en la mañana dominical. Rodrigo Pollero abrió la cuenta en el inicio del encuentro, pero Pablo López empató en el amanecer del complemento, aprovechando un buen centro que llegó desde la derecha.

Danubio, en la hora, le ganó 2-1 a Racing y sumó puntos valiosos para el descenso en 2026. Sergio Toto Núñez, en palomita, puso el primero, pero Esteban da Silva lo igualó. El local jugó casi todo el segundo tiempo con diez por la expulsión de Ramiro Brazionis y, en tiempo de adición, el pibe Michael López colocó el agónico tanto del triunfo. Gracias a la igualdad de Cerro, los de Sayago confirmaron su lugar en Sudamericana, pero su gente se fue muy molesta del Parque Roberto, incluso hubo discusiones con los jugadores al terminar el partido.