Walter Bou, de Lanús, levanta el trofeo tras ganar la final de la Copa Sudamericana. Foto: Juan Mabromata / AFP

El arquero del equipo argentino, Nahuel Losada, atajó tres disparos de los brasileños y fue la figura de la final.

Por segundo año consecutivo, la Copa Sudamericana fue para Argentina. Este sábado, luego de un empate sin goles en los 90 minutos y en el tiempo suplementario, Lanús derrotó por penales (5-4) a Atlético Mineiro y se consagró campeón del segundo torneo internacional de clubes en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

De este modo, el conjunto granate reemplaza a Racing de Avellaneda como campeón de la Copa Sudamericana, que el año pasado obtuvo el título al vencer al también brasileño Cruzeiro.

En la tanda de penales, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino erró dos de los siete penales que pateó. Sin embargo, los dirigidos por Jorge Sampaoli, ex director técnico de la selección argentina, fallaron en tres de las siete oportunidades. El primero en errar el tiro fue el experimentado delantero Hulk. El golero de Lanús, Nahuel Losada, atajó tres penales y fue el héroe de la tarde-noche en la capital paraguaya.

Este sábado jugaron por el club del sur de Buenos Aires y se consagraron campeones los uruguayos Armando Méndez y Gonzalo Pérez.

Lanús consiguió este sábado su segunda Copa Sudamericana. El equipo argentino había obtenido su primer título en 2013, cuando derrotó a otro conjunto brasileño: Ponte Preta, en finales de ida y vuelta. En Lanús jugaron dos uruguayos, curiosamente ambos en el lateral derecho: fue titular Gonzalo Pérez, exLiverpool, y quien lo suplantó en el alargue fue Armando Méndez, exNacional.