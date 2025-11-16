30ª edición de la Carrera San Felipe y Santiago, el 15 de noviembre, en la rambla de Montevideo.

La carrera, que recorrió buena parte de la rambla montevideana, tuvo más de 6.500 personas.

El pasado sábado se corrió la 30° edición de la San Felipe y Santiago, clásica carrera de Montevideo. La competencia de 10 kilómetros tuvo su inicio en el Hotel Sofitel Carrasco y bajó la bandera en la rambla del Kibón. Según reportó la organización, en su trayecto estuvieron más de 6.500 personas, cantidad de participantes que fue récord. Desde la Intendencia de Montevideo también se reportó otro hecho destacable: la participación femenina creció hasta 46%.

En la rama masculina el ganador fue Cristhian Zamora, quien marcó un tiempo de 29 minutos 14 segundos. En el segundo lugar se metió Martín Cuestas a 14 segundos de distancia, mientras que, en el tercer lugar, detrás de los dos uruguayos, se subió al podio el brasileo Nidgie Da Silva, quien paró su cronómetro en 30 minutos 56 segundos.

La carrera femenina fue para Mariana Borelli con un tiempo de 36 minutos 32 segundos. El podio, completamente de uruguayas, lo conformaron Flavia Lanza, quien fue segunda con un guarismo de 36 minutos 55 segundos, mientras que en el tercer puesto llegó Dahyana Juárez con 37:39.

En la categoría silla de ruedas los ganadores fueron Eduardo Dutra y Lucía Montenegro. Dutra hizo 24 minutos 28 segundos, mientras que Montenegro curzó la línea de meta en los 27:13. Un hecho para destacar fue que Montenegro, además de ganar la rama femenina, fue segunda en la general detrás del propio Dutra, superando a Javier González y Brahian Jorge, segundo y tercero en varones, respectivamente. Por otra parte, en categoría discapacidad visual, Laura Paipo ganó en mujeres y Daniel Davrieaux en varones.

