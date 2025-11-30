El elenco fernandino vuelve a la A tras jugar una sola temporada en segunda.

Hay veces en que el fútbol tiene historias que parecen guionadas para el infarto, y la definición del tercer ascenso de la Segunda División fue una de ellas. En un duelo cargado de tensión, Deportivo Maldonado venció 1-0 a Atenas de San Carlos con un gol en la última jugada del partido, sellando su regreso a la Primera División tras un ida y vuelta que había comenzado con un empate sin goles en la ida.

En el Domingo Burgueño Miguel pasó de todo: un penal errado, un gol anulado por el VAR, ratos de buen juego y otros de pierna firme, chances claras para uno y otro, hasta que Nicolás Toloza se vistió de héroe en el tiempo adicional.

Cosas del partido

El inicio del partido fue un reflejo de la tensión por el partido revancha, y eso hizo un primer tiempo cargado de nerviosismo, marca férrea en la zona central de la cancha y un trámite demasiado interrumpido por infracciones. Ante este panorama trancado, las emociones en las áreas faltaron a la cita y apenas se contabilizaron dos chances de peligro: una definición incómoda de Renato César tras un centro desde la izquierda y, como réplica carolina, un potente remate de media distancia de Gonzalo Andrada que pasó muy cerca.

En el complemento, Deportivo Maldonado se plantó mejor. Poco a poco fue generando situaciones que, a la par, fueron agrandando la figura de Francisco Coirolo, arquero de Atenas.

Los últimos 15 minutos fueron de infarto: hubo un penal a Hernán Menosse, bien pitado, que pateó Maximiliano Noble, pero no tuvo suerte: Coirolo se lo atajó. Minutos más tarde fue Atenas el que tuvo el partido a pedir de boca luego de ponerse 1-0 con gol de Geovani Prado tras centro de Andrada. Sin embargo, el tanto bajó del marcador tras una falta advertida por el VAR.

Con esto, parecía que nos íbamos al alargue. El ingresado Santiago Ramírez envió un centro en el 94 que fue peinado por Hernán Petryk para que Toloza, con buen olfato para el oportunismo, la empujara en el segundo palo, desatando la celebración y confirmando el ascenso.

Los fernandinos vuelven a la A junto con Albion y Central Español, que habían ganado sus respectivos ascensos durante la temporada regular al ser primero y segundo de la tabla anual, respectivamente.