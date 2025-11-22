Tras la evaluación técnica y de requisitos mínimos habilitantes, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) comunicó a través de su portal que 17 propuestas, presentadas por un total de 13 empresas, han superado satisfactoriamente la evaluación de los sobres 1A y 1B, y avanzan así en el proceso de licitación por los derechos comerciales y de producción audiovisual.

Sólo una de las propuestas integrales de Mediapro Argentina no alcanzó los requisitos mínimos para seguir adelante, pero, sin embargo, sí siguió en competencia en cuanto a la adquisición de los derechos comerciales y en los servicios de producción audiovisual.

Las propuestas habilitadas en el bloque de derechos comerciales fueron las de Antel, Sport Radar, Tenfield, consorcio Directv y Torneos, Mediapro Argentina (sólo la propuesta individual), Flow y GMG Group. Una de las dos propuestas presentadas por Mediapro (la integral) fue rechazada por no alcanzar los requisitos, mientras que su propuesta individual sí fue aprobada.

En el bloque de producción audiovisual compiten por brindar el servicio La Corte SA, Mediapro, consorcio Directv y Torneos, Clic Live Contents y Tenfield.

Para el bloque de producción comercial los licitantes que siguen adelante son PB Estática, Printac, TGI Sport, Tenfield, Ildelbe y Piano Piano SAS.

La AUF procederá con las siguientes etapas del proceso licitatorio. El martes 25 se hará la elección primaria y se negociará con la empresa seleccionada hasta el 5 de diciembre. Tenfield se presentó a la licitación y tiene derecho a igualar la mejor oferta, según marca el contrato vigente; a partir del 5 de diciembre conocerá las propuestas ganadoras y tendrá hasta el 19 del mismo mes para decidir si presenta o no las ofertas de igualación. El 22 de diciembre se comunicará el ganador final de cada lote.