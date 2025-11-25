El acto sucedió hace cuatro años con una jugadora de hockey del club cuando el jugador militaba en Estudiantes de La Plata.

Diego García fue condenado a seis años y ocho meses de prisión, con detención inmediata, por considerarse culpable de la denuncia de abuso sexual con acceso carnal sobre una jugadora de hockey de Estudiantes de La Plata, club en el que militaba el futbolista en 2021, cuando sucedió el hecho.

La sentencia final la comunicó el juez Ezequiel Medrano, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Plata. La fiscal del caso había solicitado 8 años de prisión para el futbolista. García había viajado rumbo a la ciudad platense para conocer el veredicto final de la justicia argentina, que se dio sobre las 13.30, casi media hora después de la citación.

Desde la defensa del jugador se consiguió la prisión domiciliaria con tobillera electrónica hasta que la condena quede firme. García permanecerá en La Plata cumpliendo su condena.

El alegato del fiscal

La sentencia a García fue la que solicitó el fiscal del caso, Lucas Domsky. En Argentina el delito de “abuso sexual con acceso carnal” prevé una pena de entre seis y 15 años de prisión efectiva. Uno de los argumentos que dio Domsky fue que “la víctima no dio su consentimiento”. En esa dirección, dijo que el caso “afecta directamente la libertad sexual, es decir, la autodeterminación de toda persona para elegir cuándo, cómo, dónde y con quién mantener relaciones sexuales”. Según el fiscal, el acusado “hizo lo que él quería, penetrándola vía vaginal contra su voluntad, sumado a violencia física y de género”.

El alegato de la fiscalía destacó el impacto emocional padecido por la víctima, quien “rompió en llanto al relatar lo ocurrido, demostrando las graves secuelas que el recuerdo del hecho traumático aún le provocan”. Al respecto, el fiscal añadió que el juez “pudo percibir las reacciones espontáneas ante el interrogatorio, la gestualidad, la solvencia en las respuestas y la coherencia en el relato, todo lo cual otorga verosimilitud a su testimonio”. Desde la querella, el abogado de la víctima, Marcelo Peña, pidió una pena de diez años de prisión efectiva.

Desvinculado de Peñarol

El contrato incluía una cláusula establecida para romper vínculos con el jugador si existían avances en la causa por abuso sexual; en su momento, desde el club plantearon que consideraron “la evolución del proceso judicial en curso que mantiene en Argentina”. En su momento, la Secretaría de Género de Peñarol se había pronunciado en contra de la contratación del futbolista con la alcaración: “Siempre estamos del lado de las víctimas”.

En la tarde del martes el propio club emitió un comunicado donde confirmó la desvinculación contractual de García. “En virtud del reciente fallo judicial del Tribunal Oral de Primera instancia de la ciudad de La Plata (Argentina) en lo concerniente al futbolista Diego García, el Club Atlético Peñarol expresa que, tal como estaba estipulado, se ejecutará de manera inmediata la recisión del contrato profesional que lo vinculaba a nuestra institución”.