Las dos semifinales por el tercer ascenso terminaron 1-1.

Se disputaron los partidos de ida por los playoffs por el tercer ascenso en la segunda división profesional, en los que los cuatro equipos que permanecen en competencia buscan el único boleto disponible para llegar a primera división.

Ambos encuentros fueron en el interior; por la mañana, Deportivo Maldonado y Colón empataron 1-1 en el campus fernandino. Los goles llegaron en el segundo tiempo: Maicol Ferreira anotó para la visita y Maximiliano Noble lo igualó para los locatarios a diez minutos del final. En los descuentos fue expulsado Agustín Chopitea en los montevideanos y se perderá el partido de vuelta.

El empate es negocio para los dirigidos por Damián Santín. Además de evitar la derrota en el escenario del rival, tienen la ventaja deportiva por haber terminado arriba en la tabla anual, lo que les permite clasificar a la final con una nueva igualdad.

Idéntico panorama se dio en la otra serie. El Goyenola tacuaremboense recibió el juego nocturno entre el Tacuarembó local y Atenas de San Carlos. A través del VAR, Juan Cianni pitó el penal que Ramiro Quintana cambió por gol, dándole la ventaja a los carolinos.

El rojiblanco, que estaba con uno menos por la expulsión de Valentín Luciani, llegó al empate de forma agónica en tanto convertido por Nicolás González al quinto minuto de tiempo agregado, rescatando el resultado sobre el final.

El elenco tacuaremboense tendrá el desafío de ganar en el Campus para avanzar; Atenas clasificará con el empate.

Nos vemos a la vuelta

Los encuentros de vuelta serán el sábado 15 de noviembre. En el Parque Palermo, a las 16.30, Colón recibirá a Deportivo Maldonado, mientras que a las 19.00, en el Campus, Atenas de San Carlos va con Tacuarembó.

Los ganadores clasificarán a la serie final, que será ida y vuelta, y definirá de locatario el mejor ubicado sin ventaja deportiva. En caso de empate, habrá alargue y penales.