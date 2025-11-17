Se realizó el sorteo de localías para la definición del título entre Nacional y Peñarol; las finales irán los próximos dos domingos en horario vespertino.

Luego del triunfo en alargue de Peñarol sobre Liverpool, se confirmó la definición clásica entre aurinegros y tricolores por el título del Campeonato Uruguayo 2025. Será una serie de ida y vuelta que tendrá como primer ítem de definición los puntos y, en caso de empate, los goles. Si persiste la igualdad, en el segundo encuentro habrá alargue y, de ser necesario, penales. En definitiva, es un gran cotejo de 180 minutos en el que el que anote más levantará la copa.

Los partidos irán los domingos 23 y 30 de noviembre en horario vespertino, a pedido del Ministerio del Interior (MI), y sin público visitante. Según confirmó la Mesa Ejecutiva, ambos encuentros serán a las 16.30. Esto quedó confirmado cuando, cerca de las 18.30 de este lunes, en la Asociación Uruguaya de Fútbol se sortearon las localías, algo muy esperado al ser la primera vez que la definición entre equipos grandes se jugará en las canchas de los clubes. El primer partido será en el Campeón del Siglo y el segundo en el Gran Parque Central. En caso de que Peñarol se corone campeón de visitante, es altamente probable que el festejo se traslade al día siguiente en el Campeón del Siglo.

El MI había recomendado jugar las finales en el estadio Centenario, pero no será posible porque el estadio no estará disponible hasta diciembre por un show de Shakira. Además, en el último mes del año se harán trabajos de mejora del campo de juego. La única opción de postergar las finales sería en caso de que ambos clubes estuvieran de acuerdo en jugar en el Centenario, algo que no sucederá.

Los cinco clásicos del año

Hasta el momento se disputaron cinco encuentros entre Nacional y Peñarol, con dos triunfos para el tricolor, dos empates –en uno ganó el carbonero por penales– y una victoria para el aurinegro.

El 20 de enero en el estadio Centenario el tricolor se impuso 3-1 en un partido amistoso, dirigido por Martín Lasarte. Nicolás Ojito Rodríguez, Diego Herazo y Lucas Villalba anotaron los tantos del bolso, mientras que Eduardo Darias marcó para Peñarol.

Seis días más tarde, en la final de la Supercopa y en el mismo escenario, Nacional ganó 2-1 con goles de Nicolás Diente López, de penal, y Jeremía Recoba; descontó Diego García en el complemento.

En el Apertura igualaron 1-1 en el Gran Parque Central, el 9 de febrero, en un partido en el que el escenario tricolor presentó muchos problemas en el césped. Maximiliano Silvera abrió la cuenta para el carbonero y empató Jeremía Recoba.

En la final del Intermedio, el 6 de julio en el estadio Centenario, fue empate 0-0. Peñarol se impuso 5-3 en los penales. Fue el primero de los dos clásicos que dirigió Pablo Peirano.

El último antecedente fue la única victoria del año para los de Diego Aguirre en el tiempo regular. El 9 de agosto, el aurinegro se impuso con gran superioridad 3-0 en el Campeón del Siglo por la segunda fecha del Clausura; Maximiliano Silvera, Emanuel Gularte y Matías Arezo convirtieron en la goleada.