Ante un marco de público impresionante en el Palacio Municipal de Son Moix en Mallorca, hasta donde llegaron más de 1.000 uruguayos residentes en España, se disputó este viernes la final de la Copa Intercontinental entre el Palma y Peñarol, partido que tuvo como ganador al conjunto local en cifras de 4-2.

Peñarol dio batalla, pero la Intercontinental se escapó por poco. Se la llevó un equipo histórico en estos momentos, que a este título le suma las dos ediciones anteriores. El evento, además del duelo futbolístico, contó con show artístico en la previa y en el entretiempo, sumado a la presencia del brasileño Falcao, el mejor jugador de la historia de este deporte, que fue el encargado de ingresar con el trofeo al rectángulo de juego tras la presentación de los planteles.

En cuanto al partido en sí, el comienzo fue lo más complicado de afrontar para los aurinegros. El campeón de Europa salió con todo y dominó claramente durante el primer tramo. Presionando alto, casi no dejó jugar a Peñarol, que a su vez sufrió varias llegadas de peligro sobre el arco de Mathías Fernández. El arquero de la selección fue de lo mejor del primer tiempo en el equipo mirasol, junto con Franco Duque, una promesa que ya es realidad en el fútbol sala uruguayo.

En esa etapa inicial llegó la apertura de Palma sobre los 7 minutos, obra de Mario Rivillos con un disparo de media distancia. Después del 1-0 los españoles controlaron las acciones y sumaron aproximaciones que no lograron traducir en gol. Para el campeón de la Libertadores la más clara estuvo en los pies de Brandon Díaz, al que el golero brasileño Luan Muller le ganó el duelo en un mano a mano muy favorable.

La segunda parte ofreció buenas sensaciones de arranque. Los de D'Alessandro le fueron tomando los puntos al partido, y supieron atravesar los momentos de zozobra, a la vez que hacían daño cuando podían. En tres minutos el marcador ya estaba 1-1, gracias a la definición de Lucas Paroldo con remate de afuera del área. Si bien Rivillos adelantó al Palma dos minutos después, la tónica del trámite ya era otra.

De a poco el elenco aurinegro encontró sus chances, mientras que en su propio arco el Pescado Fernández siguió tapando de manera soberbia varias ocasiones. Cuando quedaban tres minutos, otra vez Paroldo igualó las acciones, ilusionando a Peñarol con los penales. Sin embargo, en la siguiente ofensiva apareció Machado para definir tras un rebote y señalar el 3-2 a favor del conjunto mallorquín.

Ya sobre la hora, con diez segundos por jugar, Palma selló el resultado definitivo, aprovechando el ataque de cinco que proponía Peñarol.

En definitiva, un gran partido del campeón de América, llegando vivo al final ante un equipo de élite, que cuenta con figuras de primer nivel mundial, entre ellos varios seleccionados de España y de Brasil. Ante los ojos del mundo, Peñarol, y el fútbol sala uruguayo, dejaron una muy buena imagen en esta edición 2025 de la Copa Intercontinental.