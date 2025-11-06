El equipo desperdició la chance de llegar a la cima en soledad del Brasileirao al igualar con San Pablo; el tanto de penal del uruguayo lo colocó como el jugador extranjero con más goles en la historia de la institución.

En la noche del miércoles, por el Brasileirao, Flamengo igualó 2-2 en su visita a San Pablo. El empate lo llevó a alcanzar a Palmeiras en la cima de la tabla con 65 puntos, pero el elenco verde recibirá esta noche al Santos de Neymar, que está penando para mantener la categoría.

A los 8 minutos, para el mengao, anotó de penal Giorgian de Arrascaeta. En ese momento fue la igualdad para su equipo, que terminó el encuentro con uno menos por una nueva expulsión de Gonzalo Plata. El volante creativo surgido en Defensor Sporting fue sustituido por Nicolás de la Cruz a los 70 minutos. Guillermo Varela y Matías Viña estuvieron en el banco de los suplentes, pero no vieron acción.

Con su gol, De Arrascaeta llegó a 95 tantos con la camiseta de Flamengo en 348 partidos. Se convirtió en el extranjero con más goles en la institución, superando al argentino Narciso Doval, que jugó entre 1969 y 1975.

El paraguayo Jorge Benítez quedó tercero en la tabla con 76 anotaciones, el serbio Dejan Petković está cuarto con 57 goles, y el argentino Agustín Valido completa el top 5 con 44.

De Arrascaeta tiene 31 años y mantiene un acuerdo vigente con Flamengo hasta diciembre de 2026. Si bien hubo intentos de renovación, por el momento no llegaron a buen puerto. El mago de Nuevo Berlín inició su carrera futbolística en Defensor Sporting, Cruzeiro lo compró en 2015, y desde 2019 viste la camiseta del mengao.