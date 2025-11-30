El uruguayo, además de ser hombre récord en su club, fue elegido como el mejor jugador de la Copa Libertadores.

Giorgian de Arrascaeta es palabras mayores entre los grandes del continente: el ex Defensor Sporting fue elegido mejor jugador de la Copa Libertadores 2025, luego de la consagración de Flamengo, que derrotó 1-0 a Palmeiras, en Lima, y volvió a alzar el trofeo más importante de Sudamérica.

El enganche uruguayo fue decisivo en la final. Si bien no convirtió, fue picante en todo momento y además, con un córner perfecto, dio la asistencia para que Danilo, de cabeza, marcara el único gol del encuentro. Giorgian, bastante cansado aunque muchísimo más ovacionado, dejó la cancha a los 79 minutos reemplazado por Luiz Araújo.

En esta Libertadores, De Arrascaeta jugó 11 partidos, anotó dos goles y repartió una asistencia, consolidándose como una pieza fundamental del mengão, no sólo de esta temporada sino de la historia reciente. Giorgian ganó su tercera copa (2019 y 2022 las otras), y junto con Bruno Henrique son los más ganadores de la historia si se suman todos los títulos: tienen 16 cada uno, tres más que Zico, Júnior y Gabigol.

En esa dirección, De Arrascaeta entra en un selecto grupo de uruguayos que son tricampeones de América: Néstor Tito Gonçalves (con Peñarol en 1960, 1961 y 1966), Luis Cubilla (1960 y 1961 con Peñarol, y 1971 con Nacional) y Hugo de León (1980 y 88 con Nacional, y 1983 con Gremio). Por delante de ellos sólo hay uno, Ricardo Pavoni. El Chivo consiguió cinco títulos, todos con Independiente de Avellaneda (1965, 1972, 1973, 1974 y 1975).

Palabras del campeón

De Arrascaeta habló entre la emoción del título. La dedicación más importante fue para su familia: “Esto es para mi esposa, que yo quería que estuviera aquí, pero está en la etapa final a la espera del nacimiento de nuestro hijo. Era para mí muy importante retribuir con esta consagración todo el esfuerzo que hace por nuestra familia”, dijo el 10.

Además, antes de sintetizar que, más allá de su actuación personal, lo “más importante es lo grupal, el equipo”, De Arrascaeta dijo que ha “hecho un año personal muy bueno, el mejor de mi carrera”. Flamengo ha sido clave para eso, entonces el uruguayo se lo dedicó a la hinchada: “Se lo merecía”.