Estará acompañado en las bandas por Carlos Barreiro y Agustín Berisso.

Tras el 2-2 de la primera final en el Campeón del Siglo, la revancha por el título de la Liga AUF Uruguaya en el Gran Parque Central se viene jugando en distintos planos. En el principal, ambos entrenadores comienzan poco a poco a diagramar sus estrategias para el domingo. No menos importante era saber quién será el árbitro principal del partido que definirá el campeonato, cosa que se supo este martes a través del boletín oficial del Colegio de Árbitros de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

El pitazo inicial a las 16.30 lo dará Gustavo Tejera, quien estará secundado por Carlos Barreiro como primer asistente y por Agustín Berisso como segunda bandera. El cuarto árbitro será Andrés Martínez y, tal como se dio en la primera final, el VAR tendrá tres jueces: Diego Dunajec como principal, Daniel Rodríguez será el AVAR 1, mientras que Héctor Bergaló será el 2.

Será el cuarto clásico para Tejera, el segundo por torneos oficiales y el primero en zona de definiciones. Su debut fue en el 2019, cuando por la Copa Antel impartió justicia en el 2-0 a favor de Peñarol (goles de Agustín Canobbio y Gabriel Fernández). Aquella vez es recordada por la doble expulsión de Luis Mejía y Fabián Estoyanoff, quienes discutieron y se fueron a las duchas antes del segundo tiempo.

En el Apertura del 2021, dos años después, Tejera tuvo su primer clásico por los puntos, cuando dirigió la victoria también 2-0, pero en este caso de Nacional (tantos de Brian Ocampo y Camilo Cándido). El tercero fue también por una copa de verano, en este caso la Río de la Plata del 2022, cuando Peñarol se impuso 1-0 (gol de Ramón Arias).