El entrenador argentino, exjugador de Nacional, será el reemplazo de Jadson Viera en el sastre.

Boston River cerró a su próximo director técnico, tras la salida anticipada de Jadson Viera rumbo a Nacional. El argentino Israel Damonte, conocedor del fútbol uruguayo por su paso por el tricolor en su etapa como jugador en 2012 y 2013, se hará cargo del equipo que en 2026 jugará la Copa Sudamericana.

Damonte, que después de jugar en Nacional volvió al fútbol argentino para jugar algunas temporadas en Estudiantes de La Plata (donde se inició como futbolista), y cerró su carrera con pasos por Huracán y Banfield, colgó los zapatos en 2020, y rápidamente arrancó su carrera como técnico.

En ese mismo 2020 debutó dirigiendo a Huracán, donde se mantuvo hasta la temporada 2021. Después dirigió a Arsenal, donde también había tenido un paso como jugador, pero su estadía en el club de Sarandí apenas superó los tres meses. Su mejor campaña como DT fue en Sarmiento, adonde llegó a inicios de 2022 y se mantuvo hasta mediados de 2023: en esa etapa dirigió 70 partidos y el equipo se afianzó en la máxima categoría del fútbol argentino, quedando lejos de los puestos de descenso. En 2023 pasó por Colón de Santa Fe, donde solo dirigió 5 partidos, y el año pasado tuvo su segundo período en Sarmiento, donde estuvo hasta octubre de 2024.

Ahora atraviesa su período más largo sin dirigir desde que se inició como técnico, y se prepara para tener en Boston River su primera experiencia fuera de Argentina. “Tuve llamados de Aldosivi, de la Primera Nacional, de Perú... En otros momentos siempre que me llamaron, agarré. No le decía que no a nada. Ahora estoy tratando de estar más tranquilo, esperando ir a un lugar que me guste, quiero estar más tranquilo” le dijo Damonte al medio argentino Doble Amarilla en junio.

Se espera que Israel Damonte firme contrato por un año con Boston River y que se haga cargo del equipo próximamente. Cabe recordar que el sastre clasificó a la Copa Sudamericana 2026, en la que debutará en marzo con una fase eliminatoria en la que enfrentará (a definir por sorteo) a algunos de los otros tres uruguayos clasificados, que son Defensor Sporting, Racing y Montevideo City Torque.