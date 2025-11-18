El entrenador de Nacional habló en una conferencia de prensa en la semana previa a las finales del campeonato uruguayo: “El plantel está esperando estos partidos”, dijo.

Quedaron confirmados los detalles de las finales clásicas tras el sorteo en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Nacional definirá en el Gran Parque Central. En la mañana del martes, minutos antes del entrenamiento, Jadson Viera habló en una conferencia de prensa y concluyó que “definir en casa nos da tranquilidad”.

“No cambia mucho en la planificación arrancar de visitante, pero al ser un partido de 180 minutos vamos a evaluar ciertas situaciones tácticas, no digo tomar recaudos. Los primeros 15 minutos son fundamentales”, comentó, y luego agregó: “Nos da mucha alegría terminar con nuestra gente, que está siempre apoyando”.

Sobre el rival, expresó: “Hablar de lo táctico sería anticipar algo. Es un rival complicado Peñarol. El domingo pasado fue muy parejo y Liverpool hizo un gran partido. Es un equipo bastante individual en algunas situaciones y nosotros vamos a tomar las precauciones que debemos y a aprovechar los espacios que dejan”.

Pensando en el carbonero y en cómo contrarrestar sus virtudes, contó: “Hay una parte defensiva que tenemos estudiada. Estamos analizando el funcionamiento y las situaciones que pueden ocurrir para que los jugadores tengan claro lo que hay que hacer”.

Viera elogió al plantel tricolor: “Los jugadores están trabajando muy bien. El plantel está esperando este tipo de partidos. Fue un año lleno de situaciones;, lo más lindo de esta etapa es que hay unión de todos y a eso vamos a apuntar. Tenemos jugadores de mucha jerarquía pensando en el partido”.

También hizo referencia a las críticas que reciben los futbolistas: “Desde mi llegada han entregado todo y están comprometidos con la causa. Han pasado un año difícil en varias situaciones y fuimos el mejor equipo de la anual. Hay un montón de cosas positivas. Llegó un momento en el que parecía que lo negativo influía mucho más, pero somos el equipo con más puntos y ellos han pasado experiencias fuertes”.

El entrenador solamente estuvo al frente en dos partidos en Nacional, en los que sumó empates únicamente. Al respecto, dijo: “Más allá del tiempo, que para mí nunca fue una excusa, he tratado de afianzar los puntos que podemos ir mejorando. Si hago un análisis fino, el equipo ha mostrado ciertos movimientos y posesiones de balón, un poco más contra Defensor. De todos los aspectos estamos tocando algo. En estos partidos juegan lo técnico, lo táctico y lo emocional. Hemos aprovechado el tiempo y el plantel está con una predisposición muy grande”.