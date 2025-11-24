El entrenador de Nacional habló en conferencia de prensa tras el empate clásico en la primera final del campeonato uruguayo.

Nacional empató 2-2 con Peñarol en el Campeón del Siglo en la primera final del campeonato uruguayo. El próximo domingo se jugará la revancha en el Gran Parque Central, donde se definirá el campeón; en caso de una nueva igualdad, habrá alargue y penales.

El tricolor jugó un gran primer tiempo, donde tuvo sus rendimientos más altos, pero no pudo sostener el resultado. Por temas de seguridad, el plantel se fue inmediatamente; Jadson Viera habló en conferencia de prensa el lunes al mediodía, luego del entrenamiento.

El entrenador analizó el trámite del encuentro: “El primer tiempo del equipo fue muy bueno; en el segundo nos costó un poco más. Teníamos que pasar este partido y confirmar que el equipo está en un momento de crecimiento espectacular”.

Del gol recibido al término del primer tiempo, dijo: “Venimos con un porcentaje de goles de pelota quieta en contra que no me está gustando. Es algo a trabajar de cara al fin de semana. En el tiempo que llevo son cosas que tengo que ir ajustando”.

Ese tanto cambió anímica y futbolísticamente a Peñarol: “Teníamos el partido controlado y ese gol agrandó al rival. Fue un tiempo para cada uno. Podía haber ajustado algo al comienzo del segundo tiempo, pero vi bien al equipo pensando en ofensiva. Las finales se definen por detalles, como los balones parados. Pero le quiero resaltar a los jugadores lo que se hizo bien y ajustar alguna cosita más”.

Al ser consultado sobre la polémica incidencia del primer tiempo donde el juez Javier Burgos decidió amonestar a Javier Méndez, Viera respondió: “En la cancha me pareció que se podía haber revisado la jugada, pero creo que no condicionó el resultado final; además, en ese momento el equipo estaba bien en cancha, aunque también era mucho tiempo para tener un jugador más”.

De la salida de Nicolás Diente López de la oncena, aclaró: “Hablé con él con mucha sinceridad. Venía haciendo un esfuerzo bárbaro, pero visualicé un tipo de partido que requería otra cosa. No deja de ser nuestro goleador y uno de los jugadores más importantes”.

Viera aclaró que va a tener el plantel completo para la revancha: “No hay mañana, esta semana hay que priorizar los cuidados. No hay dolor, no hay malestar, no hay dolor de cabeza, no hay nada. Estoy feliz de la vida de poder tener a todos a disposición”. Sobre las bajas de Peñarol dijo que “en una final no hay que subestimar a nadie, a nosotros nos faltaron jugadores en el partido de ayer. No me cambia absolutamente nada la preparación para la revancha”.

Para cerrar, valoró la chance de estar a un partido de ser campeón uruguayo con Nacional, donde disfruta el día a día: “Disfruto mucho de estar en el club. Estoy todo el día acá adentro porque estoy muy feliz de estar en Nacional”.