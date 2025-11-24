Nahuel Herrera es retirado el 23 de noviembre del Campeón del Siglo durante el partido ante Nacional.

Hay optimismo en la presencia de Nahuel Herrera y Pedro Milans; Javier Méndez y Lucas Hernández están descartados mientras que Diego García deberá presentarse en el juzgado de La Plata para conocer su sentencia.

Peñarol empató 2-2 ante Nacional en el Campeón del Siglo en la primera final por el campeonato uruguayo. El carbonero llegó a estar dos goles abajo pero terminó rescatando el empate, por lo que Diego Aguirre dijo: “nos vamos fortalecidos”.

Más allá del envión anímico de levantar el resultado, el aurinegro sufrió bajas que preocupan pensando en el partido de vuelta. Javier Méndez fue expulsado y no estará para el partido en el Gran Parque Central, la otra ausencia confirmada es la de Lucas Hernández, que sobre el final se lesionó en su rodilla al despejar una pelota y terminó ocupando un lugar en la cancha sin poder correr. Se le realizarán estudios para conocer la entidad de la lesión, pero mínimamente es un esguince, que lo saca del cotejo de vuelta.

Nahuel Herrera sufrió una luxación de hombro que lo obligó a salir a los dos minutos del encuentro. El jugador fue rápidamente rumbo a vestuarios donde se devolvió la articulación a su lugar y terminó viendo el encuentro desde el banco de suplentes. Con la zona inmovilizada y el paso de las horas le fue bajando el dolor. Se evaluará la mejora en la semana pero hay optimismo en que pueda estar a la órden de Diego Aguirre jugando con un estribo.

Caso similar con Pedro Milans, que fue sustituído sobre el final por un tema muscular. No hubo desgarro, se le harán estudios y el paso de los días será clave para saber si puede estar.

Emanuel Gularte y Maximiliano Olivera son número puesto en la línea de cuatro para el próximo domingo. En caso de que no lleguen Herrera y Milans, los candidatos a ingresar en la zaga son Gastón Silva y Jesús Trindade.

Diego García espera la sentencia

Diego García está acusado por violación con acceso carnal, la fiscal del caso pidió ocho años de prisión. Este martes el jugador deberá presentarse en la ciudad de La Plata, Argentina, a las 13.00 se conocerá el veredicto del juicio.

Ignacio Ruglio dijo públicamente que si el jugador es declarado culpable en primera instancia, se rescindirá su contrato con Peñarol inmediatamente.