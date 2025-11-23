Deportivo Maldonado y Atenas de San Carlos no convirtieron en el primer clásico por el ascenso a la A.

Con un grandísimo marco de público se jugó en el Campus de Maldonado la primera final por el tercer ascenso de la segunda división profesional a primera para 2026. El duelo fue entre los equipos del departamento, Deportivo y Atenas de San Carlos, que no se sacaron diferencias, y terminó sin goles.

Fue un partido chato y de pocas emociones. Como suele suceder en este tipo de encuentros, los rivales se estudiaron excesivamente y arriesgaron poco. El premio es grande, hay una temporada en juego, por lo que el recorrido del año se cuidó un montón.

Dentro de la paridad, Deportivo fue más vertical, mientras que Atenas apostó a la tenencia, recetas diferentes pero poco efectivas para generar peligro. La única fue un tanto sobre el final de Gonzalo Andrada, que el VAR invalidó por fuera de juego.

El próximo sábado 29 de noviembre, también en el Campus donde los dos equipos fueron locatarios durante toda la temporada, se jugará la revancha. En caso de un nuevo empate, habrá alargue y, si persiste la igualdad, el tercer ascenso se definirá por penales.

El que suba, acompañará a primera división a Albion -campeón- y Central Español. Descendieron River Plate, Miramar Misiones y Plaza Colonia.