El fusionado venció 75-66 a Corinthians para cerrar en el segundo lugar del grupo.

Defensor Sporting clasificó al cuadrangular de la Liga Sudamericana tras vencer a Corinthians 75-66 en el último partido del grupo de cuartos de final que se disputó en Paraguay. Fue el segundo triunfo de Sporting sobre los brasileños, equipo al que ya le había ganado en San Pablo en la primera rueda.

El fusionado ingresó muy metido al encuentro y marcó el trámite desde el arranque colocando un parcial de 27-14 en el primer cuarto. De hecho, fue el único chico que ganó el elenco uruguayo, pero con eso le dio para llevarlo a tren controlado en la tarde de Asunción.

El momento más crítico fue en el inicio del segundo tiempo, donde los brasileños, a puro triple, se pusieron a seis. Con Néstor Colmenares pesando en la pintura y Facundo Terra siendo vertical al aro, los dirigidos por Gonzalo Brea salieron del asedio para volver al dominio.

En el último cuarto, Elijah Weaver, que no había anotado en la derrota ante Regatas Corrientes, se puso la capa para terminar de consagrarse como la figura del encuentro, siendo vital para liquidar el partido.

Justamente Weaver fue el goleador del equipo uruguayo con 29 unidades, destacando su 10 de 16 en dobles. Colmenares jugó un partidazo, con 19 puntos y 9 rebotes, mientras que Terra terminó con 13 tantos, 6 rebotes y 5 asistencias.

Defensor Sporting clasificó al Final Four donde enfrentará a Ferro Carril, único invicto del torneo, Regatas Corrientes y Olimpia Kings. Todavía no está definida la sede de la instancia final, pero es altamente probable que se dispute en Asunción.