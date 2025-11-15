Los argentinos se impusieron 72-56 en un partido que dominaron de principio a fin.

El fusionado había comenzado el grupo de cuartos de final con triunfo sobre San José de Paraguay, pero en la segunda fecha cayó categóricamente ante Regatas Corrientes por 72-56. El domingo, frente a Corinthians, definirá su clasificación a semifinales.

Los correntinos, que jugaron mejor, marcaron la cancha con un parcial de 22-13 en el primer cuarto, marginando al equipo uruguayo desde la defensa. A partir de ahí controlaron el trámite sin mayor inconveniente. El triunfo fue de principio a fin, el fusionado no estuvo en ventaja en ningún momento de la jornada.

La gran diferencia fue en los puntos desde la banca (34-15) y en la regularidad de rendimiento que mostró el equipo argentino, más allá de la rotación del entrenador Juan Varas.

A Sporting le costó mucho en los momentos que debió ingresar la segunda unidad; bajó el ritmo anotador, lo único que pudo dominar fueron los rebotes ofensivos y las conversiones de segunda oportunidad.

Más allá de los 10 tantos que aportó Dion Wright fue escasísima la participación goleadora de los otros dos extranjeros: Néstor Colmenares sumó 4 unidades y Elijah Weaver no convirtió. Theo Metzger fue el mejor, con 13 puntos, mientras que Facundo Terra aportó 12.

Defensor Sporting cerrará su participación en este cuadrangular el domingo a las 16.40 frente a Corinthians. Si los brasileños cierran su triunfo ante San José de Paraguay en el encuentro de segunda hora de este sábado, el cotejo de mañana será una finalísima por el segundo puesto de clasificación a semifinales.