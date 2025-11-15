El fusionado se impuso al equipo local 64-54 en el primer partido de los cuartos de final de la Liga Sudamericana; el equipo violeta volverá a jugar el sábado a las 16.10 frente a Corinthians.

Defensor Sporting derrotó al local Deportivo San José de Paraguay 64-54, en el primer partido de los cuartos de final de la Liga Sudamericana. Entre viernes y domingo, Defensor Sporting jugará en Asunción, además, ante Regatas Corrientes de Argentina y Corinthians de Brasil. El arbitraje estuvo a cargo del portorriqueño Roberto Vázquez, el venezolano Daniel García y el hondureño Orlando Varela. A primera hora, Regatas de Argentina derrotó 72-66 a Corinthians de Brasil. El equipo de Parque Rodó volverá a jugar el sábado a las 16.10 ante el equipo argentino y cerrará el domingo, también a las 16.10, frente al Timao.

El equipo paraguayo quiso imponerse, pero en el primer cuarto casi no se vulneraron. En el segundo empezó el desdoble de Facundo Terra que fue figura en Defensor Sporting y lideró al equipo para dar vuelta el marcador e irse al entretiempo 28-26. Andre Wrighten mantuvo mientras pudo a San José al acecho, pero el equipo dependió demasiado de su individualidad y fue cayendo en intensidad, mientras el equipo uruguayo se hacía sólido en defensa y crecía en el tanteador. Un triple de Carlos Vallejos dispuso que el partido recién se resolviera en el último cuarto. Al último descanso se fueron con la cifra más alta de la noche, 50-47.

De la mano de Facundo Terra, secundado por un buen partido de Theo Metzger y Dion Wright, Defensor encontró ventajas definitivas y se dedicó a mantenerlas hasta el final del tiempo. Luego del partido, tanto Metzger como Terra hablaron con la prensa y se refirieron a la victoria de Defensor Sporting por la Liga Sudamericana de Básquetbol: “Muy duro, ellos tienen muy buenos jugadores, pero estamos contentos por esta victoria. Dejarlos con 54 puntos es muy bajo para ser el equipo local. Recuperarse es lo más importante ahora, para estar mentalizados y estar más cerca de la clasificación”, señaló Metzger, figura clave en la victoria violeta frente al local.

Facundo Terra, por su parte, señaló: “Veníamos con el objetivo de bajar a todos equipos en defensa y hoy es un reflejo de eso. Me sentí cómodo, entraban los tiros, que es lo importante. Lo necesitábamos, y necesitábamos a [Dion] Wright, ese tipo de jugadores”, dijo refiriéndose a otra de las figuras del fusionado.