Entre viernes y domingo el fusionado chocará ante San José de Paraguay, Regatas Corrientes de Argentina, y Corinthians de Brasil.

Defensor Sporting ya está en Asunción de Paraguay para enfrentar el cuadrangular de cuartos de final de la Liga Sudamericana. En la primera fase el fusionado clasificó en San Pablo y ahora afrontará un nuevo reto para meterse entre los cuatro mejores equipos del certamen.

El elenco de Parque Rodó debutará el viernes a las 20.10 ante San José de Paraguay, el crédito locatario. El sábado a las 16.10 jugará ante Regatas de Corrientes, de Argentina, y cierra el domingo, también a las 16.10, frente a Corinthians de Brasil.

En lo previo, los paraguayos parecen ser el equipo más débil pese a ser locatarios, por lo que la paridad por los cupos de clasificación parece estar entre argentinos, brasileños y uruguayos.

Sporting ya le ganó a Corinthians de visitante en el cuadrangular anterior, pero ahora los paulistas están con más rodaje ya que empezaron su torneo doméstico. Regatas tiene jugadores conocidos, muchos que pasaron por el básquetbol uruguayo, como Luis Santos, Fabián Ramírez Barrios, Nicolás Penka Aguirre y Tallavek Gallizzi.

San José, pese a correrla de atrás, puede complicar a cualquiera que tenga una mala jornada. La gran figura es el estadounidense Austin Wrighten, mientras que el pivot Raven Barber y el base argentino Guillermo Aliende son otros de los jugadores importantes de los locatarios.

Defensor Sporting es dirigido por Gonzalo Brea y tendrá disponibles para la competencia a Theo Metzger, Facundo Terra, Mauro Zubiaurre, Federico Soto, Mateo Bianchi, Mateo Mac Mullen, Maximiliano Antúnez, Brahian Gómez, Fabrizio de León y los extranjeros Elijah Weaver, Dion Wright y Néstor Colmenares.

Esperan adentro

Ferro Carril Oeste, que es el único invicto del torneo, y Olimpia Kings, de Paraguay, ya están clasificados a las semifinales tras el primer cuadrangular que se disputó la semana pasada.

Si bien resta definir los últimos dos equipos que lucharán por el título, es muy probable que la fase final del torneo también sea en tierras paraguayas.