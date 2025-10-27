El fusionado consiguió dos victorias entre sábado y domingo y se metió entre los ocho mejores del torneo continental.

Gran actuación de Defensor Sporting en la Liga Sudamericana de Básquetbol (LSB). El fusionado, tras comenzar el torneo con derrota ante Quimsa de Argentina, venció el sábado a Corinthians –el local; si se quiere, el favorito del grupo– y el domingo al ABC Camp de Ecuador, y con eso logró clasificarse a los cuartos de final del torneo.

Así fueron las victorias

Ganarle a un equipo brasileño, de visitante, siempre es un batacazo, cosa que sucedió el sábado. Defensor Sporting se sobrepuso a la derrota en la primera fecha ante Quimsa de Argentina y venció 81-76 a Corinthians.

El fusionado remó el partido de atrás: recibió 30 puntos en el primer cuarto y llegó a estar 14 abajo. Mejoró defensivamente en el resto del encuentro y el tercer chico fue clave, ya que colocó un parcial de 22-11 para pasar a comandar las acciones hasta el final.

Theo Metzger tuvo una noche soñada con 30 puntos y 11 rebotes, siendo la gran figura del encuentro. Duan Wilson aportó 16 unidades y Facundo Terra hizo 13, dentro de los destacados del conjunto de Gonzalo Brea.

Tras ese resultado, el domingo el violeta se enfrentó a ABC de Ecuador con el objetivo de ganar para asegurarse la clasificación a cuartos, sin importar el resultado de sus rivales directos, Corinthians y Quimsa -donde luego ganaron los brasileños y también pasaron-.

Defensor ganó, aunque le costó un montón: 101-90 en alargue, con Duane Wilson como máximo anotador con 26 puntos; además del extranjero, hubo muy buen partido y mejor cierre de Facundo Terra, que terminó con 20 tantos, y de Néstor Colmenares, que a sus 10 puntos le sumó 12 rebotes, muchos de ellos clave en los minutos finales.

Hubo un momento, sobre todo en los dos primeros cuartos, en que pareció que si Sporting ajustaba su defensa ganaría sin problemas, porque adelante sus sistemas, decisiones e individualidades funcionaban bien. Sin embargo, promediando el tercer chico, la tortilla se le dio vuelta, siguió sin marcar bien y a eso le sumó malas ofensivas; en ese combo, el equipo ecuatoriano, que debía ganar por más de 10 para tener chances de clasificación, tomó la delantera en la planilla.

El mérito de Defensor, o a lo que atinó cuando ABC pasó de largo, fue sostener la distancia y no dejarse quebrar. Otra vez se vio que cuando ajustó defensivamente el partido se le ponía a favor, porque no dejaba convertir y porque, además, sus ofensivas fluían de otra manera, pudiendo correr la cancha para meter dobles fáciles.

El hecho curioso fue el final, con el tanteador empatado en 88 y la pelota en poder del ABC a falta de 16 segundos para el cierre: los ecuatorianos decidieron no tirar para ir al alargue y ahí buscar una diferencia que les sirviera para pelear la clasificación. Les salió todo al revés, porque el violeta encontró el aro mientras que ABC sólo metió dos puntos.