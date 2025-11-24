El equipo uruguayo chocará en semifinales contra Ferro Carril de Argentina, único invicto del torneo; del otro lado del cuadro se enfrentarán Regatas Corrientes y Olimpia Kings.

El estadio Suma Conmebol en Asunción de Paraguay será la sede del Final Four de la Liga Sudamericana, donde se reúnen los cuatro mejores equipos del torneo, donde está clasificado Defensor Sporting. Es un recinto con capacidad para 1.500 espectadores; la definición será el 6 y 7 de diciembre.

Sporting viene de salir segundo en su zona tras eliminar a Corinthians en el juego decisivo. Entre los dos cuadrangulares, el equipo que dirige Gonzalo Brea disputó seis encuentros donde ganó cuatro y perdió solamente dos, ambos ante equipos argentinos, Quimsa de Santiago del Estero y Regatas Corrientes.

El elenco fusionado enfrentará en semifinales a otro combinado de Argentina como Ferro Carril Oeste, que es el único invicto del torneo. La otra semi será entre Regatas Corrientes, también de Argentina, y Olimpia Kings, de Paraguay, que será el organizador del cuadrangular. Al día siguiente, los perdedores se enfrentarán en el juego por el tercer puesto y los ganadores irán a la final.

Defensor Sporting busca sumar un extranjero

En la Liga Sudamericana, cada equipo puede presentar hasta cuatro extranjeros, siempre y cuando uno de ellos sea nacido en un país sudamericano. Esto difiere con el reglamento de la Liga Uruguaya, donde el máximo de foráneos por plantel es de tres.

Sporting tiene dos estadounidenses -Elijah Weaver y Dion Wright- y un venezolano -Néstor Colmenares- por lo que tiene apertura total para elegir el cuarto extranjero. En los cuadrangulares anteriores, la dirigencia del equipo del Parque Rodó optó por no contratar una ficha extra, pero hará el esfuerzo en esta instancia decisiva.

Defensor Sporting está sexto en el torneo doméstico con 5 victorias y 4 derrotas; tiene pendiente el encuentro de la décima fecha ante Welcome, que fue postergado por su participación en el torneo internacional.