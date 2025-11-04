El entrenador de Peñarol, Leandro García Morales, durante un tiempo en el partido con Malvín.

Peñarol continúa invicto y Goes consiguió su primer triunfo; Nacional llegó a su quinta victoria en fila y Hebraica y Macabi bajó a Urunday Universitario; hoy se cierra la fecha con dos partidos.

Los cuatro partidos del lunes por la Liga Uruguaya de Básquetbol prometían una paridad que no cumplieron: todos los ganadores consiguieron triunfos amplios en la apertura de la sexta fecha.

Peñarol venció a Welcome de visitante 102-80. El carbonero sigue invicto tras ganar un partido que marcó desde el inicio al anotar 37 puntos en el primer cuarto. Hubo cinco jugadores en doble dígito de unidades: Skyler Hogan fue el goleador con 23 tantos, Andrés Ibargüen hizo 16, Nicola Pomoli 15, Martín Rojas 12 y Greg Whittington. El elenco del Parque Rodó es el único que todavía no ganó en el certamen.

Nacional llegó a su quinta victoria consecutiva al ganarle a domicilio a Biguá 110-93. La rompió toda James Feldaine, que venía sin anotar por primera vez en la LUB; en Villa Biarritz convirtió 30 unidades con 7/9 en triples y además hubo 20 tantos de Connor Zinaich y 19 de Patricio Prieto; el pato hilvanó su segunda derrota en fila.

Goes consiguió su primer triunfo en el torneo al vencer a Unión Atlética 78-62 gracias a un enorme trabajo defensivo y fue el único locatario que ganó en la jornada. El misionero fue superior durante toda la noche, pero sólo ingresó seis arriba al último cuarto, en el que pudo abrir diferencia gracias al buen nivel de su extranjero David Nesbitt, que terminó con 23 unidades; Manuel Oyenard fue el más regular del encuentro, con 20 puntos.

Hebraica y Macabi le ganó 92-75 a Urunday Universitario en un trámite que comenzó adverso para los de Leonardo Zylbersztein, que se repusieron a partir del segundo cuarto para terminar ganando con claridad. Arnold Louis, con 21 puntos y 16 rebotes, fue la gran figura, seguido por Andre Nation y Gastón Semiglia con 14 tantos cada uno.

Dos partidos esta noche

Aguada enfrentará a Cordón en un partido de claro favoritismo para los rojiverdes, que necesitan recuperarse de la derrota frente a Unión Atlética; es duda Joaquín Osimani. El albiceleste intentará seguir en racha positiva; el extranjero debutante Admon Gilder Jr. le cambió la cara al equipo, que ganó por primera vez en el certamen.

Defensor Sporting y Malvín cerrarán la fecha el martes a las 21.15 en el gimnasio de Welcome. Los dos equipos ganaron tres juegos en la cancha, pero el playero arrastra una quita de dos puntos, por lo que está más abajo en la tabla de colocaciones.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Nacional* 5 1 9 Urunday 3 3 9 Biguá 3 3 9 U. Atlética 3 3 9 Peñarol* 5 0 8 Defensor Sp. 3 2 8 Hebraica 3 2 8 Goes 1 5 7 Malvín* 3 2 6 Aguada* 3 2 6 Cordón 1 4 6 Welcome 0 6 6

* Quita de dos puntos.