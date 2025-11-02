Lo que dejó la semana, las posiciones y los partidazos de la sexta fecha, que se jugará entre lunes y martes.

De forma casi íntegra se jugó la quinta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Ganaron Urunday Universitario, Cordón, Unión Atlética, Malvín y Nacional. El juego de Hebraica y Macabi ante Peñarol fue suspendido a 43 segundos de la culminación del primer tiempo por orden de la seguridad del partido.

El básquetbol es un deporte lógico y así se refleja en los resultados de esta primera fecha, donde hubo pocos batacazos, y la tabla de posiciones, de a poco, va tomando el rumbo esperado. Peñarol es el único que no perdió, con el juego pendiente ante Hebraica, donde está seis abajo, y Nacional hilvanó cuatro triunfos en fila; el tricolor solamente cayó en el clásico de la primera fecha.

En contrapartida, Goes y Welcome son los que no ganaron, los del Parque Rodó fueron el primer equipo en cambiar de entrenador al cesar de su cargo a Diego Rivas. Ignacio Ortega, que se venía desempeñando como ayudante técnico, quedará al mando del plantel principal.

Sexta fecha: partidazos entre lunes y martes

La fecha seis ofrece encuentros que, en su mayoría, son de pronóstico reservado. Uno de los pocos partidos con favoritismo marcado es el que enfrentará a polos opuestos del torneo cuando Welcome reciba a Peñarol a las 20.15 en el Parque Rodó. El carbonero arrastra un buen presente, sin derrotas, será una noche para seguir afianzando el funcionamiento y meter de lleno a los extranjeros en el andamiaje del equipo, sobre todo a Skyler Hogan.

A la misma hora, en el Prado, habrá un partidazo entre Urunday Universitario y Hebraica y Macabi. El estudioso es la sorpresa positiva del inicio del torneo; con tres triunfos, viene de ganarle de locatario a Biguá y ya tiene recuperado a su extranjero Eric Demers. El macabeo estaba mostrando su mejor versión ante Peñarol luego de un inicio de certamen sinuoso.

También a las 20.15, en Villa Biarritz, Biguá espera por Nacional en duelo de equipos que se armaron para estar arriba. El bolso ya tiene a Luciano Parodi, Marcos Cabot y Patricio Prieto en óptimas condiciones desde lo sanitario, mientras que Connor Zinaich se sumó de forma espectacular, es un equipo que viene arrollando a sus rivales. El pato perdió en su visita a Urunday y esperará recuperarse ante su gente.

A las 21.15, en Plaza de las Misiones, Goes recibirá a Unión Atlética. Los de Nuevo Malvín vienen de vencer a Aguada y arrancaron bien el torneo con tres triunfos en cinco presentaciones. Se sumará Iván Loriente tras cumplir las fechas de suspensión. El misionero todavía no ganó, pero mostró su mejor versión en la derrota ante Malvín en la última fecha.

El martes, a las 20.15, Aguada enfrentará a Cordón en partido de claro favoritismo para los rojiverdes, que necesitan recuperarse de la derrota frente a Unión Atlética. Es duda Joaquín Osimani; el albiceleste intentará seguir en racha positiva, el extranjero debutante Admon Gilder Jr. le cambió la cara al equipo, que ganó por primera vez en el certamen.

Defensor Sporting y Malvín cerrarán la fecha el martes a las 21.15 en el gimnasio de Welcome. En cancha, los dos equipos ganaron tres juegos, pero el playero arrastra una quita de dos puntos por lo que está más abajo en la tabla de colocaciones.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Urunday 3 2 8 Biguá 3 2 8 U. Atlética 3 2 8 Defensor Sp. 3 2 8 Nacional* 4 1 7 Peñarol* 4 0 6 Malvín* 3 2 4 Hebraica 2 2 6 Aguada* 3 2 6 Cordón 1 4 6 Welcome 0 5 5 Goes 0 5 4

* Quita de dos puntos.