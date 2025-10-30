El azulgrana sorprendió al vencer claramente a Aguada, mientras que el albiceleste aplastó a Welcome, que cesó a Diego Rivas; esta noche Malvín recibe a Goes en un gran encuentro.

La Liga Uruguaya de Básquetbol está en el transcurso de la quinta fecha, que comenzó el lunes con el triunfo de Urunday Universitario sobre Biguá y el martes tuvo la suspensión de Hebraica y Macabi ante Peñarol por parte del Ministerio del Interior por el ingreso de bombos y banderas de la parcialidad aurinegra.

El miércoles hubo dos encuentros, que quedaron algo opacados por la atención a la final de la Copa Uruguay. Unión Atlética venció 107-92 a Aguada, en resultado sorpresivo, por el triunfo azulgrana y por la contundencia, ya que dominó el encuentro de principio a fin. El rojiverde sintió la ausencia de Joaquín Osimani y quedó corto en la rotación, mientras que el azulgrana jugó un partidazo colectivo, con 54% de acierto en triples (17 de 31).

Los de Nuevo Malvín tuvieron seis jugadores en doble dígito: Mateo Giano convirtió 24 puntos; Ty Prince 22; Isaiah Ross y Juan Ignacio Ducasse 17 cada uno, Álex López 14 y Quatarrius Wilson 10.

Cordón salió de zapatero

En partido entre rivales que no habían ganado, Cordón superó a Welcome 98-81 en el gimnasio de la calle Galicia. Tras un inicio favorable a la visita, el dueño de casa pasó al frente y llegó a sacar 22 puntos de ventaja para ganar con comodidad.

Bryce Beamer fue el goleador con 23 puntos, pero el gran revulsivo fue el debutante Admon Gilder Jr, que culminó con 20 unidades, 6 rebotes y 6 asistencias.

Tras la quinta derrota en fila, fue cesado Diego Rivas en Welcome, y es el primer entrenador en dejar su cargo en la temporada. Ignacio Ortega, que se venía desempeñando como ayudante dentro del cuerpo técnico, asumirá el rol de director técnico principal.

Partidazo de jueves

A las 21.15, Malvín recibirá a Goes en partido que tendrá el arbitraje de Alejandro Sánchez Varela, Vivian García y Andrés Bustelo. Si bien el playero ganó dos encuentros en este torneo, la quita de puntos que arrastraba de la temporada pasada lo hace estar en la misma línea que su rival en la tabla de colocaciones, pese a que el misionero todavía no conoce el triunfo.

En la visita debutará el extranjero Jahvari Josiah, que llegó para reforzar al equipo en lugar de Jamal Hartwell.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Urunday 3 2 8 Biguá 3 2 8 U. Atlética 3 2 8 Defensor Sp. 3 1 7 Peñarol* 4 0 6 Hebraica 2 2 6 Aguada* 3 2 6 Cordón 1 4 6 Nacional* 3 1 5 Welcome 0 5 5 Malvín* 2 2 4 Goes 0 4 4

* Quita de dos puntos.