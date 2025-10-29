La seguridad del evento incautó banderas y un bombo de la parcialidad aurinegra que no podía ingresar al evento, pero un hincha recuperó los objetos confiscados sin autorización y se retiró del lugar.

La noche del martes por la Liga Uruguaya de Básquetbol quedó inconclusa. Hebraica y Macabi y Peñarol estaban jugando un entretenido encuentro. El carbonero comenzó mejor, pero el macabeo lo dio vuelta y ganaba 48-42 cuando el partido fue suspendido a falta de 43 segundos para terminar el primer tiempo.

La decisión fue sorpresiva, a simple vista no se veían motivos para tomar tal resolución. En el formulario del encuentro quedó estampado que el encargado de seguridad del Ministerio del Interior, Gerardo González, ingresó al flotante del gimnasio de Larre Borges y, en diálogo con la terna arbitral y los delegados de los clubes participantes, dio la orden de no continuar con el cotejo.

La razón radica en el ingreso de banderas y bombos identificados con Peñarol que estaban en una bolsa, que están prohibidos, por lo que la Policía los incautó. En ese momento, se acercó la seguridad de Peñarol y un grupo de hinchas, y una persona que no fue identificada tomó la bolsa sin autorización y se retiró del lugar. Se buscará evidencia en las cámaras para dar con el individuo que se quedó con los objetos incautados.

Una vez comunicada la decisión, el público se retiró con normalidad; era la primera vez que Peñarol jugaba con público en la actual edición del torneo.

Urunday Universitario: la sorpresa positiva del arranque

El lunes, en la apertura de la quinta fecha, Urunday Universitario venció como locatario a Biguá 88-79. El estudioso llegó a sacar hasta 19 puntos de ventaja en un partido que dominó sin atenuantes ante uno de los líderes del torneo.

Mateo Sarni fue la gran figura con 18 puntos y 7 asistencias, secundado por el extranjero Travis Daniels, que sumó 17 unidades y bajó 9 rebotes. Urunday igualó la línea de su rival de turno en la tabla de posiciones; ahora los dos están con récord de tres victorias y dos derrotas.

Miércoles de partidazos

Esta noche van los dos mejores partidos que, paradójicamente, chocan con la final de la Copa Uruguay en fútbol y perderán espectadores. Ambos encuentros serán a las 20.15 y sin público visitante. Unión Atlética va con Aguada en duelo de equipos que comenzaron bien la temporada, mientras que Cordón recibirá a Welcome en choque vital para el descenso entre dos que todavía no ganaron. El albiceleste tendrá el estreno del extranjero Admon Gilder, que llegó para sustituir a Kaleb Higgins.