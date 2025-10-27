Defensor Sporting y Biguá lideran la tabla de puntos pero Peñarol es el único invicto; hay cambios de extranjeros y habrá partidos todos los días de lunes a viernes.

Pasaron cuatro fechas de la Liga Uruguaya de Básquetbol. La última etapa fue de confirmaciones, donde ganaron todos los favoritos: Peñarol a Cordón, Defensor Sporting a Urunday Universitario, Aguada a Malvín, Nacional a Goes, Biguá a Hebraica y Macabi y Unión Atlética a Welcome.

El carbonero es el único invicto pero está segundo por la quita de dos puntos que arrastra de la temporada pasada. Por ese motivo, Defensor Sporting y Biguá son los líderes del certamen. Aguada y Nacional, que también arrancaron en negativo, ya pasaron al positivo con sus victorias, mientras que Malvín está en récord neutro pese a que ganó en dos oportunidades.

Extranjero en arribos y embarque

El Misionero fue el primero en cortar a uno de sus foráneos, al confirmar la llegada de David Nesbitt por Ahmad Rand. Luego de la derrota ante Nacional, se fue Jamal Hartwell y trajo a Jahvari Josiah, un estadounidense que ya jugó por Olimpia en Uruguay sin grandes rendimientos.

Cordón no arrancó bien y está analizando variantes, Kaleb Higgins y Victor Clemente Baffuto están en la cuerda floja pero, por el momento, continúan en el plantel que el miércoles tendrá un encuentro clave frente a Welcome.

En Aguada se espera para mediados de noviembre a Donald Sims, que terminó antes de lo esperado su participación en México ya que su equipo, candidato al título, quedó eliminado en cuartos de final.

Semana con mucha actividad en la Liga Uruguaya, habrá partidos todos los días

La quinta fecha tendrá partidos entre lunes y viernes. Abrirán la fecha Urunday Universitario y Biguá a las 21.15 en un partidazo que va en el gimnasio estudioso. El verde del Prado sorprendió positivamente en el arranque del torneo mientras que el elenco de Villa Biarritz es uno de los líderes del certamen. Eric Deamers, extranjero del locatario, sigue siendo baja. Arbitrarán Diego Ortíz, Rodrigo Prando y Esteban Ribas.

El martes, en la cancha de Larre Borges a las 21.15, Peñarol visitará a Hebraica y Macabi, en el primer partido de la temporada al que podrá concurrir público aurinegro. El macabeo está lejos del rendimiento esperado en el inicio de la competencia mientras que el carbonero está firme en juego y resultados.

El miércoles es el gran día de la semana, con los dos mejores partidos que, paradójicamente, chocan con la final de la Copa Uruguay en fútbol y perderán espectadores. Ambos encuentros serán a las 20.15 y sin público visitante, Unión Atlética va con Aguada en duelo de equipos que comenzaron bien la temporada, mientras que Cordón recibirá a Welcome en choque vital para el descenso entre dos que todavía no ganaron.

El jueves, Malvín va ante Goes a las 21.15 en otro encuentro interesante entre instituciones con necesidad de escapar de la parte baja. El playero jugó mejor en las derrotas contra rivales de arriba que en los triunfos contra equipos que debería ser favorito; los dirigidos por Nicolás Díaz no tienen triunfos.

El viernes, también 21.15, va otro gran encuentro donde Nacional recibirá a Defensor Sporting que volverá a competir en el torneo doméstico tras la gran clasificación que logró pasando a cuartos de final de la Liga Sudamericana.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Defensor Sp. 3 1 7 Biguá 3 1 7 Peñarol* 4 0 6 Urunday 2 2 6 Hebraica 2 2 6 U. Atlética 2 2 6 Nacional* 3 1 5 Aguada* 3 1 5 Malvín* 2 2 4 Welcome 0 4 4 Cordón 0 4 4 Nacional* 0 4 4

* Quita de dos puntos.