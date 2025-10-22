Plaza Colonia y Peñarol jugarán la final de la Copa Uruguay el próximo miércoles en el estadio Centenario; las entradas ya están a la venta.

El lunes se fijó el estadio Centenario para la final de la Copa AUF Uruguay entre Peñarol y Plaza Colonia, que se disputará el próximo miércoles. Defensor Sporting, el único campeón en las tres ediciones disputadas al día de hoy, quedó eliminado en semifinales a manos del equipo mirasol. Por lo tanto, habrá un campeón inédito de la competencia inaugurada en 2022.

El campeón se asegurará por primera vez en la joven historia de la copa un lugar en la Copa Libertadores de 2026. Sin embargo, Plaza Colonia, en caso de consagrarse campeón, sólo podrá competir en el máximo certamen continental de clubes si mantiene la categoría en el fútbol uruguayo, algo muy complicado desde la matemática.

El equipo coloniense, que dirige el profesor Luis Alberto Mena, había preferido la fijación del estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno, pero finalmente el Centenario será testigo de la definición. La final se disputará a partido único y sin alargue. En caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios, se irá directo a los penales.

Además, en la final podría definirse el goleador del torneo, que al día de hoy es Gabriel de Souza, jugador de Universitario de Salto, que convirtió los cuatro goles con los que lidera la tabla de máximos artilleros del torneo en el partido que su equipo le ganó 7-0 a Atlético de Florida. Matías Arezo de Peñarol y Álvaro López de Plaza Colonia, con tres goles cada uno, podrían romper esa cifra el miércoles 29.

Este miércoles se pusieron las entradas a la venta para el partido que mirasoles y patablancas disputarán por un lugar en la historia y otro en la Libertadores del próximo año:

Ámsterdam: $ 300 (socios) - $ 400 (no socios). Olímpica: $ 400 (socios) - $ 500 (no socios). América (puerta 3 - Peñarol): $ 500 (socios) - $ 600 (no socios). América (puerta 24 – Plaza Colonia): $ 300 (socios) - $ 400 (no socios).

Los menores de hasta 12 años inclusive ingresarán gratis acompañados de un mayor. Las entradas se venden por Redpagos y AUF Tickets.