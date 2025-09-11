El gol agónico de Lucas Hernández le dio el pasaje a cuartos al carbonero, que ahora enfrentará a Tacuarembó, que derrotó a Cerro Largo; Albion goleó a Porongos y jugará con el ganador de Plaza-Nacional.

Peñarol derrotó a Liverpool en la hora, 2-1, en el Centenario y clasificó a los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay. Final agónico, no exento de polémica, porque Liverpool había anotado minutos antes de recibir el segundo, pero el árbitro invalidó ese tanto. Peñarol ahora enfrentará a Tacuarembó, que le ganó a Cerro Largo.

El aurinegro de Diego Aguirre, quien fue homenajeado en la previa del partido por cumplir 100 partidos en la dirección técnica, puso un equipo alternativo que se jugó la oportunidad. Desde el arranque avisó Peñarol con Emanuel Gularte, que ganó por los aires. Sebastián Lentinelli, como de costumbre, respondió para la Cuchilla, pero David Terans, que recibió un pase de Héctor Tito Villalba, abrió el score y fue de los puntos altos del mirasol.

A Liverpool le costó encontrar el rumbo y Peñarol estuvo más cerca de aumentar la ventaja que Liverpool del empate. Primero fue Terans quien buscó sumar a su cosecha. También lo tuvo el Zorro Damián Suárez, que se pareció a él mismo en otra época y jugó un buen partido. Otro de los puntos altos de Peñarol estuvo en el juvenil de la cantera Stiven Muhlethaler. Pero Liverpool encontró el empate tras una jugada individual de Renzo Machado. El pique le jugó una mala pasada a Martín Campaña, tras un tiro lejano desde fuera del área, y Liverpool respiró y se permitió cambiar el rumbo del partido.

Gonzalo Napoli y Nicolás Vallejo le dieron aire a Liverpool en el segundo tiempo. Lucas Wasilewsky se encendió con ellos y complicó a Campaña en un par de ocasiones. Lucas Hernández y Diego García ingresaron en los locales para quebrar el empate. La estampita de Abel Hernández también dijo presente desde el banco y pintó para Liverpool. Fue todo muy polémico. Cuando propios y ajenos esperaban la definición por penales, Peñarol encontró la victoria en la hora, con un gol de Lucas Hernández, y se metió entre los ocho mejores de la Copa Uruguay.

Tacuarembó derrotó a Cerro Largo en el clásico

Tacuarembó se hizo grande en Melo: venció a Cerro Largo 1-0 y avanzó a los cuartos de final de la Copa. En el partido, una especie de clásico del interior, disputado en el estadio Ubilla, el rojo del norte, de la mano de Julio Fuentes, se metió entre los ocho mejores. El solitario gol de Franco Mederos sentenció el score. Tacuarembó, de buena campaña, se perfila también en la Copa Uruguay mientras pelea el ascenso a Primera División.

Fuentes podría volver a enfrentar a Peñarol por este certamen, como sucedió cuando dirigía a La Luz. Fue en 2022 cuando el entrenador de dilatada trayectoria se encargó, con el merengue de Aires Puros, de derrotar al carbonero y clasificar a la final, que luego perdería con Defensor Sporting, el único que sabe lo que significa ganar la copa. En aquel caso, el gol lo hizo la Perla Pablo Silva.

Albion también se aferra a la copa

En el Parque Palermo, Albion goleó a Porongos de Flores en un intenso partido que terminó 4-0 para el pionero. Las tribunas del recinto palermitano tuvieron una gran concurrencia de propios y extraños. Albion, envalentonado por su posición de ascenso en Segunda División, que lo ilusiona con el segundo de su historia, fue superior. El equipo que dirige Joaquín Boghossian derrotó a los trinitarios con goles de Anderson Duarte en dos ocasiones, Maximiliano Burruzo y Nahuel Roldán. De esa manera el pionero avanzó y jugará con el ganador del cruce entre Plaza Colonia y Nacional.