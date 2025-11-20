El entrenador, que este jueves dará una conferencia de prensa en el Centenario, fue autocrítico tras la durísima derrota ante Estados Unidos, mientras que Giorgian de Arrascaeta, al ser consultado sobre la relación con el rosarino, aseguró: “El ambiente en este momento es el mejor que hemos transitado”.

Estados Unidos goleó 5-1 a Uruguay en el último amistoso del año y se encendieron las alarmas. Fue preocupante el resultado y el rendimiento de la celeste, que no hizo pie ante los suplentes de un rival que suele ser inferior aunque tenga su máximo potencial.

La caída hizo ruido y, tras haber hablado con los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que estuvieron en tierras yanquis, Marcelo Bielsa decidió dar una conferencia de prensa este jueves a las 20.00 en el estadio Centenario (en primera instancia la marcaron para las 17.00, pero cambios en la planificación de los vuelos desde Estados Unidos forzaron el cambio de horario). ¿El o los motivos? Dar explicaciones sobre lo que pasó tanto en la derrota contra Estados Unidos como en el empate con México, además de proyectar el próximo año mundialista. ¿Renunciar? No es una opción, según pudo saber la diaria.

Bielsa fue autocrítico luego de la derrota en la conferencia que dio en Tampa, Florida. No fue una postura que llamara la atención, dado que ya ha sucedido en otras oportunidades. El entrenador rosarino dijo: “Lo que sucede tiene que ver con la gestión que yo hago de los futbolistas y cómo planteo el partido, cómo elijo los jugadores, cuál es el estilo que propongo. Nuestro equipo jugó con futbolistas que lo hacen con más frecuencia contra rivales que no lo hacen habitualmente en Estados Unidos; las diferencias fueron las que se vieron”.

Al ser consultado sobre las bajas de jugadores importantes como Darwin Núñez, Federico Valverde y Sergio Rochet, el director técnico interrumpió manifestando que “no fue un problema de ausencias”, y en sus palabras con visión a futuro dejó claro que se proyecta a continuar en su cargo: “No siento que haya que hacer un reclamo individual ni colectivo, y al no tener esa sensación se agranda la parte de la responsabilidad que me toca, que es toda. No puedo decir qué hay que hacer de aquí a marzo para modificar esta realidad, porque el elemento clave es el contacto con los jugadores, y para eso se necesita un partido, cosa que hasta ese momento no lo habrá. Podremos comunicarnos, hablar, pero no mucho más”.

Sobre los procedimientos de su labor, explicó: “Está claro que bajo mi conducción hacemos mucho para el desarrollo del equipo; cuando se hace y las evidencias no se reflejan, quiere decir que se hace mucho pero no se hace bien”, y agregó: “Eso genera autocrítica, revisión y ver si el procedimiento es correcto. Este no es un problema de jugadores, es un problema de utilización y gestión de los recursos con los que cuenta la selección uruguaya”.

“Me siento responsable. Es muy común que en estas circunstancias el entrenador se haga responsable, pero además hay que explicar las causas de lo sucedido como yo lo hago. Cada respuesta refleja las dificultades en la gestión del partido”, concluyó Bielsa.

De Arrascaeta: “Vamos a necesitar mucha autocrítica”

El volante convirtió el único gol celeste; tras el partido habló con Directv en zona mixta y dijo: “Es difícil encontrar palabras después de lo que pasó. Vamos a necesitar mucha autocrítica, todos, principalmente como grupo, no es el momento de hablar mucho más después de un partido así, con la cabeza caliente”.

De Arrascaeta prefirió ser cauto para hablar con sus compañeros: “Hay que dejar que se enfríen las cosas, nos duele a todos porque no estamos acostumbrados a pasar por este tipo de situaciones. A medida que pasen los días vamos a sacar conclusiones de qué fue lo que nos llevó a este resultado. Tenemos muchos jugadores experimentados y un entrenador que a lo largo de su carrera ha pasado por dificultades así. Hay un solo camino y es enfrentarlo todos juntos para sacar esto adelante”.

Al ser consultado sobre la relación con Bielsa, fue claro: “El ambiente en este momento es el mejor que hemos transitado. Estamos haciendo esfuerzos de todos lados, creando un grupo humano muy lindo. Tenemos muchas cosas para mejorar, como grupo y como equipo, y queda poco tiempo para el Mundial”.