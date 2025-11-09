El uruguayo fue figura en el ataque de los xeneizes.

Boca Juniors derrotó este domingo a River Plate 2-0 en la Bombonera, en una nueva edición del superclásico del fútbol argentino, con destacada actuación del delantero uruguayo Miguel Merentiel, autor del segundo gol y figura del ataque xeneize.

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda impuso condiciones desde el inicio, con presión alta y movilidad ofensiva. A los 44 minutos del primer tiempo, Exequiel Zeballos abrió el marcador con un remate cruzado que venció la resistencia de Franco Armani. En el complemento, a los dos minutos de comenzado, Merentiel amplió con una definición precisa tras un contragolpe por izquierda.

River intentó reaccionar, pero careció de profundidad y chocó con un rival bien ordenado. Boca administró la ventaja con criterio, respaldado en la solidez defensiva y la eficacia de su ataque. El resultado le permitió no sólo quedarse con el clásico, sino también asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Merentiel fue una buena figura, se mostró activo en la presión y volvió a convertir en un encuentro decisivo, consolidándose como pieza clave del esquema xeneize. El otro uruguayo, Edinson Cavani, estuvo en el banco de suplentes, pero no vio minutos.

Para Russo

Finalizado el partido, Merentiel fue uno de los entrevistados a pie de cancha. Entre sus palabras, las más conmovedoras se las dedicó a Miguel Ángel Russo, extécnico de Boca fallecido recientemente.

“Obviamente que este triunfo se lo dedicamos a él y a toda su familia. Dejó todo por este club y siempre lo recordaremos. Estamos muy contentos y él se merece todo esto”, dijo el sanducero Merentiel.