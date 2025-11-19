Uruguay enfrentará a Panamá el 27 de noviembre de visitante y tres días más tarde en el Antel Arena.

Luego de una gran participación en la Americup, la selección uruguaya de básquetbol comenzará el camino en busca de la clasificación al Mundial de Qatar 2027.

En primera instancia, compartirá el grupo D con Panamá, Cuba y Argentina. De esta fase pasan tres, por lo que la clasificación a la ronda final es prácticamente un hecho, pero es importante conseguir la mayor cantidad de puntos posibles porque se arrastra el puntaje de cara a la definición.

La zona que integra la celeste, en la segunda fase se cruzará con los tres clasificados del grupo B, compuesto por Puerto Rico, Canadá, Bahamas y Jamaica. De la nueva zona de seis participantes, los tres de mejor puntaje y el mejor cuarto sacarán boleto a la Copa del Mundo.

En el grupo A están Estados Unidos, República Dominicana, México y Nicaragua; y en el C aparecen Brasil, Venezuela, Colombia y Chile.

Panamá: el primer objetivo

Uruguay debutará el jueves 27 de noviembre frente a Panamá de visitante a las 22.40 y el domingo 30 será local ante el mismo rival en el Antel Arena a las 21.40.

Bruno Fitipaldo no estará; el capitán va a ser padre y había anunciado con anterioridad que no iba a estar disponible para esta doble fecha. Agustín Ubal, quien se bajó de la convocatoria para la Americup unos días antes de la competencia, tampoco fue citado.

Respecto a la nómina final del torneo continental, faltarán Emiliano Serres y Pablo Gómez, jugadores de Peñarol y Nacional, respectivamente, que están transitando distintas lesiones y no llegarán desde lo sanitario para estar disponibles.

En contrapartida, volverán Nicola Pomoli y Martín Rojas, quienes no pudieron participar de la Americup por lesión. También se sumará el joven Joaquín Taboada, hijo de Emilio, que con 18 años la está rompiendo en el San Pablo Burgos, de España. Ya había participado de entrenamientos con la selección mayor como invitado, pero ahora será parte del grupo final.

Además de Taboada, desde el exterior se sumarán Lucas Capalbo, de Fibwi Palma, y Joaquín Rodríguez, de Zaragoza, ambos equipos del básquetbol español. Los otros nueve basquetbolistas militan en la Liga Uruguaya.