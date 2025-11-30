Uruguay cerró su participación de la fase de grupos del Mundial femenino de handball sin triunfos. Era una zona durísima contra tres selecciones europeas y la celeste lo terminó sintiendo. En el último encuentro fue caída ante Islandia 33-19.
El equipo de Leonardo Puñales debutó con una derrota frente a Serbia, en un encuentro en el que dejó muchas cosas positivas desde el juego, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo cotejo cayó ante Alemania, y las locales hicieron notar más las diferencias.
El trámite ante Islandia dio la sensación de que pudo ser un poco más igualado; sobre todo en el primer tiempo las europeas evidenciaron la diferencia con un parcial de 17-7, que prácticamente liquidó las acciones antes del complemento, dejando sin ilusión de clasificación a las uruguayas, que necesitaban un triunfo.
Camila Bianco, con cinco goles, y Paula Eastman, con cuatro tantos, fueron las goleadoras frente a Islandia; Sabrina Grieco hizo dos con efectividad perfecta y el resto de las jugadoras anotaron un gol cada una: Rosina González, Catalina Tournier, Martina Barreiro, Martina Campos, Agustina Modernell, Magdalena Guichón, Maite Pessina y Viviana Ferrari.
Si bien la celeste se despidió de la posibilidad de avanzar a instancias importantes, su camino en el Mundial -al que volvió luego de 14 años de ausencia- continúa. Uruguay disputará desde ahora la Presidents Cup, dos cuadrangulares que reúne a los últimos clasificados de todos los grupos, por un lado los del A, B, C y D, y del otro los del E, F, G y H. En lo que respecta a las celestes, el jueves se medirá desde las 9.30 ante Paraguay (último del D) en Maaspoort, Países Bajos. Los dos partidos siguientes tienen día y hora, pero no rivales, los cuales se conocerán el lunes: el sábado 6 jugarán contra el último del grupo A, Japón o Croacia, y el lunes 8 tocará ante el del B, Irán o Senegal.
Tras estos partidos, la selección uruguaya se medirá ante el que termine en el mismo lugar de la otra zona y así sabrá su posición final en el Mundial: los primeros definirán el puesto 25, los segundos el puesto 27, los terceros lucharán el puesto 29 y los cuartos por la penúltima ubicación.