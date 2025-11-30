La selección europea se impuso 33-19 en un partido que se definió en el primer tiempo.

Uruguay cerró su participación de la fase de grupos del Mundial femenino de handball sin triunfos. Era una zona durísima contra tres selecciones europeas y la celeste lo terminó sintiendo. En el último encuentro fue caída ante Islandia 33-19.

El equipo de Leonardo Puñales debutó con una derrota frente a Serbia, en un encuentro en el que dejó muchas cosas positivas desde el juego, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo cotejo cayó ante Alemania, y las locales hicieron notar más las diferencias.

El trámite ante Islandia dio la sensación de que pudo ser un poco más igualado; sobre todo en el primer tiempo las europeas evidenciaron la diferencia con un parcial de 17-7, que prácticamente liquidó las acciones antes del complemento, dejando sin ilusión de clasificación a las uruguayas, que necesitaban un triunfo.

Camila Bianco, con cinco goles, y Paula Eastman, con cuatro tantos, fueron las goleadoras frente a Islandia; Sabrina Grieco hizo dos con efectividad perfecta y el resto de las jugadoras anotaron un gol cada una: Rosina González, Catalina Tournier, Martina Barreiro, Martina Campos, Agustina Modernell, Magdalena Guichón, Maite Pessina y Viviana Ferrari.

Si bien la celeste se despidió de la posibilidad de avanzar a instancias importantes, su camino en el Mundial -al que volvió luego de 14 años de ausencia- continúa. Uruguay disputará desde ahora la Presidents Cup, dos cuadrangulares que reúne a los últimos clasificados de todos los grupos, por un lado los del A, B, C y D, y del otro los del E, F, G y H. En lo que respecta a las celestes, el jueves se medirá desde las 9.30 ante Paraguay (último del D) en Maaspoort, Países Bajos. Los dos partidos siguientes tienen día y hora, pero no rivales, los cuales se conocerán el lunes: el sábado 6 jugarán contra el último del grupo A, Japón o Croacia, y el lunes 8 tocará ante el del B, Irán o Senegal.

Tras estos partidos, la selección uruguaya se medirá ante el que termine en el mismo lugar de la otra zona y así sabrá su posición final en el Mundial: los primeros definirán el puesto 25, los segundos el puesto 27, los terceros lucharán el puesto 29 y los cuartos por la penúltima ubicación.