Uruguay cayó 31-19 frente a Serbia en el debut del campeonato femenino; la uruguaya Agustina Modernell fue elegida la mejor jugadora del partido.

Uruguay volvió a jugar en un Mundial femenino de handball tras 14 años. El torneo comenzó ayer en Países Bajos y Alemania y se extenderá hasta el 14 de diciembre.

El plantel uruguayo, dirigido por Leonardo Puñales, comparte el grupo C con Serbia, Alemania e Islandia. El debut fue con derrota 31-19 ante las serbias. Más allá de la caída, hubo aspectos positivos para la celeste: la golera Agustina Modernell, que milita en Layva, fue elegida como la mejor jugadora del encuentro y fue un resultado con diferencia corta ante una de las potencias europeas.

En el partido disputado en el estadio Porsche Arena de la ciudad de Stuttgart, con capacidad para 6.200 espectadores, Uruguay dejó una buena imagen desde el juego. Paula Eastman, de Layva, convirtió tres goles, en tres intentos, mientras que Sabrina Griecco, de Goes, fue la goleadora celeste con cuatro tantos. El trámite fue igualado en el primer tiempo, con parcial de 15-10 para las europeas; con el paso de los minutos aumentó la diferencia y las uruguayas fueron sintiendo el desgaste sin lograr achicar el marcador.

Maite Pessina, Magdalena Guichón, Martina Campos y Camila Bianco convirtieron dos goles cada una, al tiempo que Rosina González, Leticia Schinca, Camila Barreiro y Sabrina Golda pusieron un tanto para completar los 19 del equipo.

La otra selección sudamericana en debutar fue Paraguay, que cayó 26-17 ante España. Brasil arrancará esta tarde su periplo mundialista contra Cuba, mientras que Argentina chocará el viernes frente a Países Bajos, el otro país anfitrión.

Las dirigidas por Puñales volverán a jugar el viernes a las 14.00 ante Alemania, en cotejo durísimo que se podrá ver por Directv. Las locales vencieron a Islandia 32-25 en el debut.