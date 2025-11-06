Las carboneras cerraron la fase de grupos con tres triunfos y un empate; enfrentarán a All Boys de Argentina por un lugar en la final.

Peñarol clasificó primero en su grupo de la Copa Libertadores de futsal femenina, que se está disputando en Luque, Paraguay. Las carboneras sumaron 10 unidades en la zona A producto de tres triunfos y un empate.

Las campeonas uruguayas vencieron 6-1 a Sport Colonial de Paraguay en el debut, luego empataron 2-2 con Universidad de Chile en un resultado sorpresivo, pero se sobrepusieron y derrotaron 4-0 a Víctor Muriel, de Bolivia, para sellar la clasificación. Con el lugar en semifinales confirmado, le ganaron 2-0 a PKS, de Ecuador.

Tras jugar cinco días consecutivos, el jueves será día de descanso para todos los equipos y el viernes volverá la actividad, que comenzará temprano con los encuentros que definen puestos secundarios.

Peñarol jugará en penúltimo turno, con horario a confirmar, ante All Boys de Argentina. Taboão Magnus, de Brasil, principal candidato al título, chocará con Sport Colonial. El sábado los dos ganadores definirán el campeón, mientras que los perdedores de semifinales jugarán por el tercer puesto.

El carbonero es dirigido por Andrés Izquierdo y tiene en el plantel a Inés Lupano, Caicobe Lujambio, Shamila González, Mariana Crócano, Florencia Vicente, María Lema, Lorena Graña, María Soarez, Catherine Solla, Naiara Ferrari, Genesis Carrasco, Milena Alves, Stefany Suárez y Luna Rocha.

Son días especiales para Peñarol en futsal, ya que el plantel masculino está en Palma de Mallorca para jugar la final Intercontinental contra Palma, de España, que viene de coronarse en las últimas tres ediciones de la Champions League.